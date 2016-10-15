В визуализаторе в логе не работает клавиша C
- Ошибки, баги, вопросы
- Почему советник не работает
- Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
В визуализаторе в логе не работает клавиша C для копирования выделенного, как в журналах вне тестера.
Неправда.
Тестер - визуализатор. Вкладка "Журнал". Кликнуть любую строчку -> она выделиться. После этого ctrl+C или через правый клик мышки -> Копировать.
Неправда.
Тестер - визуализатор. Вкладка "Журнал". Кликнуть любую строчку -> она выделиться. После этого ctrl+C или через правый клик мышки -> Копировать.
CTRL+C нигде не работает. Просто C - работает только в журналах терминала. В визуализаторе - нет.
Переустановите свою операционку - у всех работает.
Добавлено: в который раз прошу - пишите подробно что именно делаете, куда нажимаете, снабжайте свои сообщения скриншотами. Не экономьте бумагу и чернила.
Переустановите свою операционку - у всех работает.
CTRL+C работает во всех редакторах и т.д. В журналах - нет.
CTRL+C работает во всех редакторах и т.д. В журналах - нет.
Добавлено: в который раз прошу - пишите подробно что именно делаете, куда нажимаете, снабжайте свои сообщения скриншотами. Не экономьте бумагу и чернила.
Визуализатор
Тестер
Ни в одном из случаев CTRL+C не копирует выделенные строки. По клавише C копируется только во втором случае.
Визуализатор
Тестер
Ни в одном из случаев CTRL+C не копирует выделенные строки. По клавише C копируется только во втором случае.
Сканируйте свою операционку на наличие клавиатурных вирусов-перехватчиков. Также возможно, что у Вас работают в фоне программы для снятия скриншотов - и они перехватывают служебные комбинации. И самый банальный вариант - физически не работает клавиша ctrl.
Также в первый раз слышу о копировании клавишей "C".
Сканируйте свою операционку на наличие клавиатурных вирусов-перехватчиков. Также возможно, что у Вас работают в фоне программы для снятия скриншотов - и они перехватывают служебные комбинации. И самый банальный вариант - физически не работает клавиша ctrl.
Во всех программах CTRL+C работает! Кроме терминала.
Также в первый раз слышу о копировании клавишей "C".
В визуализаторе сокращённая клавиша копирования "С" в принципе не может работать, ибо не предусмотрено.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования