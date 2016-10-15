В визуализаторе в логе не работает клавиша C

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Ошибки, баги, вопросы".
 
В визуализаторе в логе не работает клавиша C для копирования выделенного, как в журналах вне тестера.
 
fxsaber:
Неправда.

Тестер - визуализатор. Вкладка "Журнал". Кликнуть любую строчку -> она выделиться. После этого ctrl+C или через правый клик мышки -> Копировать.  

 
Karputov Vladimir:

CTRL+C нигде не работает. Просто C - работает только в журналах терминала. В визуализаторе - нет.
 
fxsaber:
Переустановите свою операционку - у всех работает.

Добавлено: в который раз прошу - пишите подробно что именно делаете, куда нажимаете, снабжайте свои сообщения скриншотами. Не экономьте бумагу и чернила. 

 
Karputov Vladimir:
CTRL+C работает во всех редакторах и т.д. В журналах - нет.

 
fxsaber:

Включайте рабочий стол в Skype - проведу индивидуальный тренинг. Могу и не индивидуальный - включим трансляцию канала в youtube.
 
Karputov Vladimir:

Визуализатор 

 

Тестер

  

Ни в одном из случаев CTRL+C не копирует выделенные строки. По клавише C копируется только во втором случае. 

 
fxsaber:

Сканируйте свою операционку на наличие клавиатурных вирусов-перехватчиков. Также возможно, что у Вас работают в фоне программы для снятия скриншотов - и они перехватывают служебные комбинации. И самый банальный вариант - физически не работает клавиша ctrl.

Также в первый раз слышу о копировании клавишей "C". 

 
Karputov Vladimir:

Во всех программах CTRL+C работает! Кроме терминала.

В визуализаторе сокращённая клавиша копирования "С" в принципе не может работать, ибо не предусмотрено.

