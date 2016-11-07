Робот торгующий по ключевым словам, собранным с различных страниц в интернете. - страница 3

Ну, тогда начнем.

Индикатор "state_"  рисующий из файла  "SUZP". Данные по фунту "Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании".

Пока удалось сделать отрисовку до данных с индексом 1, дальше выход за пределы массива идет. Если кто сможет переделайте, чтобы последние данные тоже отрисовывались.

Синяя  фактические, фиолетовая прогнозные данные. 

У кого какие есть предположения, закономерности и пр.?

 

Файлы:
state_.mq4  5 kb
SUZP.mq4  6 kb
 
Alexander Ivanov:

Привет!

Интересная тема.

Хотя бы начните с календаря.

А толку, если к нему нет функций доступа? См. https://www.mql5.com/ru/forum/80960#comment_2427312

Renat Fatkhullin:

Мы планируем полностью переработать календарь и тогда добавим функции прямого доступа к нему, включая эвент типа OnCalendar.

Сроков сказать не могу.

Не удалось обнаружить функции через которые в советник мог бы их видеть.
 

а если новости вывести в строки через -  StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .???

 

А  до этого создаем базу данных в массиве - всякие слова финансовые- фомс, йеллен, безработица, ставка.... итд (в английском).

И начнем искать эти слова в строках  StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .??? через циклы.

если в строке находим те или иные слова с теми или иными цифрами - то  робот могет придти к какому то "умозаключению" - основанный на наших алгоритмах.  

 

Думаю таким макаром советник могет полностью "почитать" новость с календаря. 

В конце индикаторной линии идет сигнал в покупку?

Такая стратегия принесет убыток.

Появляется риск потери депозита.

Вывод очевиден - что будем делать, когда цена пройдет против ордера?

Поэтому, чтобы применить любое гениальное решение в торговле, необходимо заранее решить первую проблему - что будем делать, если что то пойдет не так.

Ибо откладывать такое на потом нельзя.

 
В индикаторе последнее значение с файла не отрисовывается. Пока не понял в чем проблема, сделал, чтобы до предпоследнего отображалось.

А на счет, если что-то пойдет не так, то на это стоп есть. 

 

Кто  в курсе, как отработать ситуацию, так как в календаре время иногда разное с временем терминала?

Предполагаю разница появляется, потому  что часы в разное время переводят, плюс еще в одно время часы вообще не переводили.

Попробовал сейчас в тестере вызвать серверное, GMT и локальное время:

2016.11.04 20:53:06.228 2016.11.04 19:54  stateCH GBPUSD,M5: Local=2016.11.04 19:54:59
2016.11.04 20:53:06.228 2016.11.04 19:54  stateCH GBPUSD,M5: Current=2016.11.04 19:54:59
2016.11.04 20:53:06.228 2016.11.04 19:54  stateCH GBPUSD,M5: GMT=2016.11.04 19:54:59

время соответствует серверному. Получается в тестере GMT=Current. 

Но, тогда как формируется GMT время в тестере с учетом перехода на зимнее время

 
Alexander Ivanov:

а если новости вывести в строки через -  StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .???

 

А  до этого создаем базу данных в массиве - всякие слова финансовые- фомс, йеллен, безработица, ставка.... итд (в английском).

И начнем искать эти слова в строках  StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .??? через циклы.

если в строке находим те или иные слова с теми или иными цифрами - то  робот могет придти к какому то "умозаключению" - основанный на наших алгоритмах.  

 

Думаю таким макаром советник могет полностью "почитать" новость с календаря. 

С инвестинга календарь прекрасно берётся и парсится...
