Робот торгующий по ключевым словам, собранным с различных страниц в интернете. - страница 3
Ну, тогда начнем.
Индикатор "state_" рисующий из файла "SUZP". Данные по фунту "Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании".
Пока удалось сделать отрисовку до данных с индексом 1, дальше выход за пределы массива идет. Если кто сможет переделайте, чтобы последние данные тоже отрисовывались.
Синяя фактические, фиолетовая прогнозные данные.
У кого какие есть предположения, закономерности и пр.?
Привет!
Интересная тема.
Хотя бы начните с календаря.
А толку, если к нему нет функций доступа? См. https://www.mql5.com/ru/forum/80960#comment_2427312
Мы планируем полностью переработать календарь и тогда добавим функции прямого доступа к нему, включая эвент типа OnCalendar.
Сроков сказать не могу.
а если новости вывести в строки через - StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .???
А до этого создаем базу данных в массиве - всякие слова финансовые- фомс, йеллен, безработица, ставка.... итд (в английском).
И начнем искать эти слова в строках StringSubstr(TimeToStr(TimeNewsFunck(i),TIME_MINUTES) .??? через циклы.
если в строке находим те или иные слова с теми или иными цифрами - то робот могет придти к какому то "умозаключению" - основанный на наших алгоритмах.
Думаю таким макаром советник могет полностью "почитать" новость с календаря.
В конце индикаторной линии идет сигнал в покупку?
Такая стратегия принесет убыток.
Появляется риск потери депозита.
Вывод очевиден - что будем делать, когда цена пройдет против ордера?
Поэтому, чтобы применить любое гениальное решение в торговле, необходимо заранее решить первую проблему - что будем делать, если что то пойдет не так.
Ибо откладывать такое на потом нельзя.
В индикаторе последнее значение с файла не отрисовывается. Пока не понял в чем проблема, сделал, чтобы до предпоследнего отображалось.
А на счет, если что-то пойдет не так, то на это стоп есть.
Кто в курсе, как отработать ситуацию, так как в календаре время иногда разное с временем терминала?
Предполагаю разница появляется, потому что часы в разное время переводят, плюс еще в одно время часы вообще не переводили.
Попробовал сейчас в тестере вызвать серверное, GMT и локальное время:
2016.11.04 20:53:06.228 2016.11.04 19:54 stateCH GBPUSD,M5: Current=2016.11.04 19:54:59
2016.11.04 20:53:06.228 2016.11.04 19:54 stateCH GBPUSD,M5: GMT=2016.11.04 19:54:59
время соответствует серверному. Получается в тестере GMT=Current.
Но, тогда как формируется GMT время в тестере с учетом перехода на зимнее время?
