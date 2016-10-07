Вопрос к знатокам mql4 и mql5 - страница 2
остальные тоже не поймут,пока вы наконец не скопируете ошибки сюда, или пока не дождетесь, что вам переделают индикатор,если вы этого добиваетесь))
За переделовку я был бы благодарен. Но мне больше нравится бы если помогили бы самому это сделать. Каждый раз просить не вариант
Гы. Дифайны и инклуды нужно в начале на глобальном уровне вставлять, после property. Сейчас покажу.
Вот исправленный исходник с комментариями. В приложении дополненный заголовочный файл MT4Indicators.mqh (я обращал внимание, что он тоже нужен для вызова доп. индикаторов) - добавил туда RSI по примеру MA.
Результат.
УХ ТЫ! Вот вам спасибо большое)))) ОЧень очень благодарен)))) плюссс)))
Прицепил файл которого не хватало. Мало ли кому инфа понадобится
