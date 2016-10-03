Если отобразить график движения цены по другому...
танки, это да, не оторваться ...
Если отобразить график движения цены по другому - может и график будет более информативным... может в другой системе исчисления...или какими нибудь другими фигурами... как-то эти привычные, мне кажется, больше сбивают с толку... если идет волнами - так может эти волны как-то систематизировать... ромбами что ли... танки идут ромбом... и сгорают подбитые фаустами...
Так есть же крестики-нолики, кирпичики всякие... их пробовали?
Смотрел, но что-то не внушают... или вот Фибоначчи вроде вызывают доверие, так и сделать в минимальных фибо пипсах - прошел золоте сечение = один фрактал... обозвать...короче идея я думаю понятна... или опять к телепатам...))
Я пол-жизни просидел на 17" мониторе, потом поставил 24" - это небо и земля.
Месяц назад заменил монитор на 27" , вот после этого действительно увидел рынок по-другому без всяких фигур и прочей ереси)
Чем больше обзор, тем более информативен и прогнозируемый рынок. И все эти мобильные платформы, это заказуха от недобросовестных ДЦ, тем больше трейдер сольёт, тем им лучше, ну а при торговле на экране в спичечный коробок не слить - невозможно.
это точно ) про экран в спичечный коробок
Маркет - магазин программ для MetaTrader 5
Бесплатно
Альтернативное представление графика цены - временного ряда - на экране.
Строго говоря, это даже не индикатор, а просто визуальная интерпретация цен, наряду с общепринятыми - бары, свечи, линия.
В настоящее время, при анализе и торговле использую только такое представление ценового ряда в виде графиков.
Здесь четко видно средневзвешенное значение цены (как бы центр тяжести временного интервала) и диапазон разброса вверх/вниз. Точка - это (Open + High + Low + Close ) / 4, верхняя пунктирная линия - High, нижняя пунктирная линия - Low.
Хорошо и наглядно видны ускорения/замедления цены, равномерный рост/падение цены, различного рода выбросы с выносом стопов, хаотические метания и рейнджевые/флетовые участки. Все это можно увидеть и на свечном представлении, но, на мой взгляд, предлагаемый вид более нагляден для визуального восприятия человеком.
Отображаются следующие значения:
- Средневзвешенная цена - в виде точки.
- Значение цены High - в виде пунктирной линии выше точки.
- Значение цены Low - в виде пунктирной линии ниже точки.
- "Круглые" ценовые уровни - в виде пунктирных линий.
Внешние задаваемые параметры:
- Points Size - размер точки (задается один из двух вариантов - маленький/большой).
- Show Time Scale - включить/выключить отображение шкалы времени на текущем графике (рис. 2).
- Show Price Scale - включить/выключить отображение ценовой шкалы на текущем графике (рис. 2).
- Show Round Levels - включить/выключить отображение "круглых" ценовых уровней.
- Round Levels Step in Points - шаг между соседними "круглыми" уровнями в пунктах - обычно задается кратным 500.
- Up & Down Round Levels Number - число отображаемых "круглых" ценовых уровней вверх и вниз от текущей цены. Если задано 4, то отображается ближайший к цене уровень, 4 вниз и 4 вверх.
- Chart Color Schema - цветовая схема индикатора. Возможно задание: светлой цветной схемы/темной цветной схемы/черной на белом/белой на черном.
Предложение для активных пользователей и для всех, дочитавших до этого места.
Если у вас есть интересные идеи по улучшению данного продукта или любого другого из предлагаемых мной, то, в случае реализации идеи, ее автор получит существенную скидку на покупку любого из предлагаемых мной продуктов.
Просьба писать все предложения в разделе Обсуждение - это позволит документально зафиксировать первенство и авторство идеи.
стал пользоваться этим чудом, привыкал какое-то время - но это другой взгляд на график цены,
правда с ним использую свой индикатор силы, что позволяет определять импульсные движения - их и торгую.
