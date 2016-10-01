Есть стандарты заполнения информации на торговых серверах?
Интересует, есть ли жёсткий стандарт заполнения торговой информации (спецификации символов) на торговых серверах?
Например, хочу узнать у сервера какой отступ от цены для установки BuyLimit ордера. Пока дальше не пишу, хочу услышать Ваши мнения.
Владимир, ты скрипт-то выложи, народ у себя проверит. Я проверил на робо Demo Pro, в терминале Уровень стопов 20. И результаты твоего теста. На счетах ECN все по нулям.
2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) EURUSD.m SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0
2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) EURUSD.m SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 20
2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) Название торгового сервера = RoboForex-MetaTrader 5
2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) Имя брокера = RoboTrade Ltd
Да, скрипт:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //| Copyright © 2016, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- выведем информацию, доступную из функции AccountInfoString() Print("\nИмя брокера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)); Print("Название торгового сервера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)); //--- выведем информацию, доступную из функции SymbolInfoInteger() Print(Symbol()," SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = ",SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)); Print(Symbol()," SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = ",SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)); } //+------------------------------------------------------------------+
И свойство в спецификации символа:
которое совпадает с SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
