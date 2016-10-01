Есть стандарты заполнения информации на торговых серверах?

Новый комментарий
 

Интересует, есть ли жёсткий стандарт заполнения торговой информации (спецификации символов) на торговых серверах? 

Например, хочу узнать у сервера какой отступ от цены для установки BuyLimit ордера. Пока дальше не пишу, хочу услышать Ваши мнения.

 
Нету.
 
Karputov Vladimir:

Интересует, есть ли жёсткий стандарт заполнения торговой информации (спецификации символов) на торговых серверах? 

Например, хочу узнать у сервера какой отступ от цены для установки BuyLimit ордера. Пока дальше не пишу, хочу услышать Ваши мнения.

Владимир, ты скрипт-то выложи, народ у себя проверит. Я проверил на робо Demo Pro, в терминале Уровень стопов 20. И результаты твоего теста. На счетах ECN все по нулям.

2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) EURUSD.m SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0

2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) EURUSD.m SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 20

2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) Название торгового сервера = RoboForex-MetaTrader 5

2016.10.01 17:54:51.265 TestStopLevel (EURUSD.m,M1) Имя брокера = RoboTrade Ltd

 

Да, скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                              Copyright © 2016, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- выведем информацию, доступную из функции AccountInfoString() 
   Print("\nИмя брокера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY));
   Print("Название торгового сервера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER));
//--- выведем информацию, доступную из функции SymbolInfoInteger() 
   Print(Symbol()," SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = ",SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
   Print(Symbol()," SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = ",SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

И свойство в спецификации символа:

Свойства 


которое совпадает с SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Файлы:
Test.mq5  3 kb
Новый комментарий