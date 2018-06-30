Индикаторы: ColorStopLevels
Это по следам недавнего обсуждения такой фичи на форуме? ) Оперативно!
Да, дополняем платформу)
Alexey Volchanskiy:
Поставил на рабочий счет, все работает отлично, реально стало комфортнее, только линии buy-sell сделал Dashdot, как-то лично мне красивее. Спасибо!
Пожалуйста! У меня как-то глаза разбегаются, когда всё разных цветов. Хотя может дело привычки.
Нашел ошибку, линии отложенных ордеров затираются
Удалил индикатор - стерлись все линии открытых ордеров, на экране пусто. Короче, надо дорабатывать продукт, в таком виде использовать нельзя.
Попробуйте закомментить строку 42:
// ObjectDel();
ColorStopLevels:
Индикатор изменяет цвета ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.
Автор: Anton Zverev