Индикаторы: ColorStopLevels

ColorStopLevels:

Индикатор изменяет цвета ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.

Автор: Anton Zverev

 

Это по следам недавнего обсуждения такой фичи на форуме? ) Оперативно!

 
Alexey Volchanskiy:

Поставил на рабочий счет, все работает отлично, реально стало комфортнее, только линии buy-sell сделал Dashdot, как-то лично мне красивее. Спасибо!
Alexey Volchanskiy:

Да, дополняем платформу)

Alexey Volchanskiy:
Пожалуйста! У меня как-то глаза разбегаются, когда всё разных цветов. Хотя может дело привычки.
 
Anton Zverev:

Да, дополняем платформу)

Нашел ошибку, линии отложенных ордеров затираются

Alexey Volchanskiy:

Удалил индикатор - стерлись все линии открытых ордеров, на экране пусто. Короче, надо дорабатывать продукт, в таком виде использовать нельзя. 

 
Alexey Volchanskiy:

Попробуйте закомментить строку 42:

//    ObjectDel(); 

