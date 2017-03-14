Накой нужен стоп лосс? - страница 3

Новый комментарий
 
new-rena:

Вы хотите сказать, что при движении котировки профит у рыночного ордера не будет изменяться, т.е. будет равен нулю независимо от цены?

Я лично не могу поверить в такое и соответственно, если стоп-лосс установлен, он всё-таки должен сработать.

Ну, фиг знает, профит конечно меняться будет, но без лимитного ордера лучше вообще ничего не открывать и не закрывать, а то может ждать огромный отрицательный сюрприз.

 

Да, уж....

Сейчас не установился ордер на закрытие позиции (Билд 1455 реал)

 

2016.10.31 22:17:36.870 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 BR-1.17 at 49.31
2016.10.31 22:17:36.877 Trades  'xxxxx': failed buy limit 1.00 BR-1.17 at 49.31 [No money]

А денежки таки были....

Добавлено

MQ когда же Вы с денежками разберётесь? 


 

 
prostotrader:

Да, уж....

Сейчас не установился ордер на закрытие позиции (Билд 1455 реал)

 

2016.10.31 22:17:36.870 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 BR-1.17 at 49.31
2016.10.31 22:17:36.877 Trades  'xxxxx': failed buy limit 1.00 BR-1.17 at 49.31 [No money]

А денежки таки были....

Добавлено

MQ когда же Вы с денежками разберётесь? 


 

СЛ нужен только для того чтобы подстраховать счет пока ты не у компа
 
trader781:
СЛ нужен только для того чтобы подстраховать счет пока ты не у компа
Хорошо бы в тему "въехать"...
 
Вместо "накой" прочитал сначала другое слово - и подумал: как это верно подмечено!)))
 
Стоп-лосс каждый раз нужен разный. В каждой сделке. Хороший, и разный.
 
Ни разу слава богу не было проблем со стопами. Проскальзывание на открытиях сессии не в счет. Но я так понимаю, что стоп в МТ5 - рыночный. Т.е. никакого лимитного стопа тут нет, и закрытие позиции сработает, если цена последней сделки произойдет ниже\выше уровня стопа и сработает это закрытие по рынку. Так что у топикстартера явный баг с терминалом или с сервером брокера во время торгов.
 
А тут  все торгуют со стопами? Или есть те кто считает, что стопы для слабаков?))
 
prostotrader:
Хорошо бы в тему "въехать"...

давно уже, но тут скорее вопрос о размере лота и инструменте чем о функциональности терминала и каких то логах, сам там торговал и не пожелаю того что у автора
 

Разработчики решили проблему!

Т‌еперь StopLoss просто игнорируется.

1234
Новый комментарий