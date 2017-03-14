Накой нужен стоп лосс? - страница 3
Вы хотите сказать, что при движении котировки профит у рыночного ордера не будет изменяться, т.е. будет равен нулю независимо от цены?
Я лично не могу поверить в такое и соответственно, если стоп-лосс установлен, он всё-таки должен сработать.
Ну, фиг знает, профит конечно меняться будет, но без лимитного ордера лучше вообще ничего не открывать и не закрывать, а то может ждать огромный отрицательный сюрприз.
Да, уж....
Сейчас не установился ордер на закрытие позиции (Билд 1455 реал)
2016.10.31 22:17:36.877 Trades 'xxxxx': failed buy limit 1.00 BR-1.17 at 49.31 [No money]
А денежки таки были....
Добавлено
MQ когда же Вы с денежками разберётесь?
СЛ нужен только для того чтобы подстраховать счет пока ты не у компа
Хорошо бы в тему "въехать"...
давно уже, но тут скорее вопрос о размере лота и инструменте чем о функциональности терминала и каких то логах, сам там торговал и не пожелаю того что у автора
Разработчики решили проблему!
Теперь StopLoss просто игнорируется.