Почему кнопка Pressed не работает Mql5?
Вот код:
Я попробовал способ @ Артема Тришкина и какой-то другой пример. Но ничего не работает в моем случае.
Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Я должен проверить это в тестере стратегий. Но я не могу, так как кнопка не нажимается.
Вам несколько раз повторили в других ветках: в тестере стратегий панели на базе CDialog не работают (не обрабатывают события).
Вам несколько раз повторили в других ветках: в тестере стратегий панели на базе CDialog не работают (не обрабатывают события).
Спасибо за помощь. Никто не говорил мне этого раньше. Я попробую что-то еще тогда.
Вот код:
Я попробовал способ @ Артема Тришкина и какой-то другой пример. Но ничего не работает в моем случае.
Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Я должен проверить это в тестере стратегий. Но я не могу, так как кнопка не нажимается.
Я Ваш код поправил и выложил здесь исходник. Вам не подошел такой
вариант?
В тестере работает по тикам
- 2020.04.01
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Вот код:
Я попробовал способ @ Артема Тришкина и какой-то другой пример. Но ничего не работает в моем случае.
Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Я должен проверить это в тестере стратегий. Но я не могу, так как кнопка не нажимается.