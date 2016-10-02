Индикаторы: Индекс колебания цены - Swing Index

В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.

Автор: Evgeniy Butakov

 
 

AllAverages_v2.5.1.mq4

 
xvitoldas:

замените строку

#property indicator_chart_window

на

#property indicator_separate_window

