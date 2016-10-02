Индикаторы: Индекс колебания цены - Swing Index
AllAverages_v2.5.1.mq4
xvitoldas:
замените строку
#property indicator_chart_window
на
Индекс колебания цены - Swing Index:
В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.
Автор: Evgeniy Butakov