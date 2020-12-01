Как отличить МТ4 от МТ5
вам известен способ запуска ex5 в MT4 и наоборот ??? :-)
а так, см раздел "Предопределенные макроподстановки" по F1, конкретно MQ4BUILD MQ5BUILD
pusheax:Здесь Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) и в конце даже есть пример.
Вопрос такой, как из советника определить на каком терминале он запущен на МТ4 или на MT5 ?
Привет Всем!
Вопрос такой, как из советника определить на каком терминале он запущен на МТ4 или на MT5 ?
Karputov Vladimir:Спасибо, то что надо.
Здесь Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) и в конце даже есть пример.
Здесь Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) и в конце даже есть пример.
без компиляции тоже можно.
в пути к терминалу есть различие MQL4 или 5.
или по расширению файла в конце пути
в пути к терминалу есть различие MQL4 или 5.
или по расширению файла в конце пути
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет Всем!
Вопрос такой, как из советника определить на каком терминале он запущен на МТ4 или на MT5 ?