Как отличить МТ4 от МТ5

Новый комментарий
 

Привет Всем!

Вопрос такой, как из советника определить на каком терминале он запущен на МТ4 или на MT5 ?

 

вам известен способ запуска ex5 в MT4 и наоборот ??? :-)

а так, см раздел "Предопределенные макроподстановки" по F1, конкретно MQ4BUILD MQ5BUILD

 
pusheax:

Привет Всем!

Вопрос такой, как из советника определить на каком терминале он запущен на МТ4 или на MT5 ?

Здесь Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) и в конце даже есть пример.
 
Karputov Vladimir:
Здесь Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) и в конце даже есть пример.
Спасибо, то что надо.
 
без компиляции тоже можно.
в пути к терминалу есть различие MQL4 или 5.


или по расширению файла в конце пути
Новый комментарий