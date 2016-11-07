Вау!!! Терминал сам торгует без моего ведома!
Пытался открыть стакан пошире, стакан завис на полэкрана и не удаляется.
Перезагрузил терминал, он открыл сам сделки, по тем инструментам по которым даже не открыты графики !?
Как такое может быть? Может вирус завелся?
Торговый вирус :)
Демо или реал?
Реал ((
Как прибить етого торгового вируса?))
Незнаю чего теперь делать? Вручную закрыть? А вдруг он (торговый вирус) снова откроет? А если не откроет потом скажут "какие ваши доказательства".
Проверить: что там в "Журнале"; мышкой поелозить по сделкам (вкладка "История") и посмотреть ID - кто открыл робот иль человек.
Эксперт открыл.
В связи с окончанием срока фьючерсов 9-16, удалил эксперта и графики закрыл. Еще с утра.
После перезагрузки терминала, получается что эксперт снова заработал, хотя даже открытых графиков нет, видно на картинке.
И я на одной позиции увидел замазанный Вами комментарий. Это точно один из Ваших роботов. Ищите по комментариям и по идентификатору.
Видно же на картинке, что открытых графиков по этому инструменту нет.
Ну и что, что нет открытых графиков? Достаточно одного советника, чтобы открывать по любому символу позиции.
Вы вот, что, проверьте окно "Навигатор" - разверните "Счета". Если роботы есть - они там будут показаны. Что-то вроде этого:
Да и кнопку "Автоторговля" Вы почему-то не показали...
Так что делать с открытыми позициями? Завтра последний день обращения фьючерсов, акции мне не нужны, уже 100руб в минус.
