Вау!!! Терминал сам торгует без моего ведома!

Пытался открыть стакан пошире, стакан завис на полэкрана и не удаляется.

Перезагрузил терминал, он открыл сам сделки, по тем инструментам по которым даже не открыты графики !?

Как такое может быть? Может вирус завелся?

 

Торговый вирус :)

Демо или реал? 

 
Проверить: что там в "Журнале"; мышкой поелозить по сделкам (вкладка "История") и посмотреть ID - кто открыл робот иль человек.
 
Реал ((

Как прибить етого торгового вируса?)) 

Незнаю чего теперь делать? Вручную закрыть? А вдруг он (торговый вирус) снова откроет? А если не откроет потом скажут "какие ваши доказательства". 

 
Уберите советников, закройте терминал, и "прибейте" позиции через Квик
 
И я на одной позиции увидел замазанный Вами комментарий. Это точно один из Ваших роботов. Ищите по комментариям и по идентификатору.
 
Эксперт открыл. 

В связи с окончанием срока фьючерсов 9-16, удалил эксперта и графики закрыл. Еще с утра.

После перезагрузки терминала, получается что эксперт снова заработал, хотя даже открытых графиков нет, видно на картинке. 

 
Видно же на картинке, что открытых графиков по этому инструменту нет.
 
Ну и что, что нет открытых графиков? Достаточно одного советника, чтобы открывать по любому символу позиции. 

Вы вот, что, проверьте окно "Навигатор" - разверните "Счета". Если роботы есть - они там будут показаны. Что-то вроде этого:

Безымянный

 

Да и кнопку "Автоторговля" Вы почему-то не показали... 

 
Так что делать с открытыми позициями? Завтра последний день обращения фьючерсов, акции мне не нужны, уже 100руб в минус.
 
Уберите советников, закройте терминал, и "прибейте" позиции через Квик
