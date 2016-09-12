Планшет для MetaTrader - страница 2

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у меня семидюймовый на винде для экстренных случаев, сурово конечно, но если нужно то можно. я как-то пару месяцев в лесу им торговал и норм все.
 
Anatoly Garmatyuk:
у меня семидюймовый на винде для экстренных случаев, сурово конечно, но если нужно то можно. я как-то пару месяцев в лесу им торговал и норм все.
Со стилусом? Пальцем на таком экране (да и на 8 дюймах) очень неудобно.
 
Karputov Vladimir:
Со стилусом? Пальцем на таком экране (да и на 8 дюймах) очень неудобно.
нет почему, покупаешь usb-хаб, мышь, мини клаву и можно работать, через какое-то время вполне привычно.
 
Maxim Kuznetsov:

как вариант - абонировать VDS и торговать с него. Доступ по RDP или TeamViewer практически с любого устройства. И планшет можно брать с любой ОС.

А там постепенно обрастать скриптами облегчающими торговлю. Может и советник когда-нить поставите.

Из плюсов - надёжность связи, правильная дисциплина (анализ/эксперименты/пробы отдельно, торговля отдельно). Из минусов - это всё-таки доп.расходы хотя и незначительные

По предложенной схеме можно и без аренды VDS обойтись - из контекста топикстартера подразумевается, что дома нормальный комп имеется. Вот к своему компу и подключаться через RDP...
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У меня Sony Xperia Z3 - по моему самый стильный и красивый смартфон в мире :D айфон 7s рядом не валялся. следующее поколение по дизайну уже не торт, всякие XZ и проч, а начинка та же. диагональ 5.2. У сони были еще варианты типа Note, диагональ больше и стоят, кстати, дешевле. Но в карман уже не положишь. Ну и +teamviewer на телефон и оставляете включенным комп. И пользуетесь полноценным терминалом а не мобильной версией.

 

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Maxim Dmitrievsky:

У меня Sony Xperia Z3+ - по моему самый стильный и красивый смартфон в мире :D айфон 7s рядом не валялся. следующее поколение по дизайну уже не торт, всякие XZ и проч, а начинка та же. диагональ 5.2. У сони были еще варианты типа Note, диагональ больше и стоят, кстати, дешевле. Но в карман уже не положишь. Ну и +teamviewer на телефон и оставляете включенным комп. И пользуетесь полноценным терминалом а не мобильной версией

там же не винда, а Android....
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new-rena:
там же не винда, а Android....
да, а зачем она, teamviewer есть под андроид
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Maxim Dmitrievsky:
да, а зачем она, teamwiewer есть под андроид

с телефона заход на комп и работаем?

речь шла о том, чтобы зарядить метак в планшет или я просто не понял?

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new-rena:

с телефона заход на комп и работаем?

речь шла о том, чтобы зарядить метак в планшет или я просто не понял?

Речь о том, что бы просто торговать с телефона-планшета.. Я предложил, как вариант ) Да, с телефона на комп и работаем. Можно использовать кастомные индикаторы в этом случае, а в мобильной версии терминала нельзя. Ну и плюс весь рабочий стол компа под рукой, несколько копий терминала или еще что-то.. или управление ботами
 
Мне именно нужны торги с планшета через Андроид. Всякие излишние заморочки типа оставить комп включенным не нужны, и тем более кто даст на работе подключить мышку и клаву и работать так? Никто не знает что я торгую. Для всех это будет просто планшет и все. Меня интересует именно андроидный планшет и какая диагональ лучше? В основном потребуются индикаторы Билла Вильямса, Макд, и построение линий поддержки/сопротивления и все. Интернет будет с сим карты в планшете.
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