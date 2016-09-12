Планшет для MetaTrader - страница 2
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у меня семидюймовый на винде для экстренных случаев, сурово конечно, но если нужно то можно. я как-то пару месяцев в лесу им торговал и норм все.
Со стилусом? Пальцем на таком экране (да и на 8 дюймах) очень неудобно.
как вариант - абонировать VDS и торговать с него. Доступ по RDP или TeamViewer практически с любого устройства. И планшет можно брать с любой ОС.
А там постепенно обрастать скриптами облегчающими торговлю. Может и советник когда-нить поставите.
Из плюсов - надёжность связи, правильная дисциплина (анализ/эксперименты/пробы отдельно, торговля отдельно). Из минусов - это всё-таки доп.расходы хотя и незначительные
У меня Sony Xperia Z3 - по моему самый стильный и красивый смартфон в мире :D айфон 7s рядом не валялся. следующее поколение по дизайну уже не торт, всякие XZ и проч, а начинка та же. диагональ 5.2. У сони были еще варианты типа Note, диагональ больше и стоят, кстати, дешевле. Но в карман уже не положишь. Ну и +teamviewer на телефон и оставляете включенным комп. И пользуетесь полноценным терминалом а не мобильной версией.
У меня Sony Xperia Z3+ - по моему самый стильный и красивый смартфон в мире :D айфон 7s рядом не валялся. следующее поколение по дизайну уже не торт, всякие XZ и проч, а начинка та же. диагональ 5.2. У сони были еще варианты типа Note, диагональ больше и стоят, кстати, дешевле. Но в карман уже не положишь. Ну и +teamviewer на телефон и оставляете включенным комп. И пользуетесь полноценным терминалом а не мобильной версией.
там же не винда, а Android....
да, а зачем она, teamwiewer есть под андроид
с телефона заход на комп и работаем?
речь шла о том, чтобы зарядить метак в планшет или я просто не понял?
с телефона заход на комп и работаем?
речь шла о том, чтобы зарядить метак в планшет или я просто не понял?