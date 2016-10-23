403 forbidden access is denied - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вот если вы статистику выложите по Маркету, вот это будет интересно, так как до них пока что можно добраться только вебом и парсингом.
а можно узнать, когда мне восстановят доступ к сайту?
а вот если вы статистику выложите по Маркету, вот это будет интересно, так как до них пока что можно добраться только вебом и парсингом.
Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?
Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?
Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?
скриньте в СД. пусть этот ваш второй аккаунт проверят.
причины могут быть банальные - совпал IP
скриньте в СД. пусть этот ваш второй аккаунт проверят.
причины могут быть банальные - совпал IP
Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?
это скорее шутка географии..и провайдеров :-) выпустили из под одного NAT`а под одной группой IP на пол-Киева (или где там), кто-то из совокупности (или сгруппировалось так с вашей помощью, хотя вряд-ли) был определён автоматом как злыдень. Бан был выписан на IP по времени, и вы провисели leasing time сколько-то и прыгнули на другой IP ..в принципе нормальная реакция ресурса.
На будущее - занимаясь деньгами, надо заниматься ими под реальными реквизитами, включая сетевые адреса. Плюс хотя-бы оповещать о сканерах/спайдерах от себя..Я так бывало был в бане yandex и google :-)
ps/ в сторону mq - проще специфицировать и открыть API сайта, пусть за некоторые деньги, чем давить тех кто пытается получить легальную информацию и быстро...
Добрый день! Лазил по форуму, и теперь не могу зайти вообще на сайт сюда. Пишет 403 forbidden access is denied You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied
Подскажите что делать? Кеш браузера (Яндекс браузер) уже почистил, cookies тоже, все равно нет доступа к сайту MQL5
"403 запрещено доступ запрещен у вас нет разрешения на просмотр данного каталога или страницы, используя учетные данные, указанные Вами"
То же самое случилось и у меня и тоже на Яндекс-браузере.. Самый обсуждаемый модератор сказал , что это похоже на бан IP из-за частого просмотра страниц и через пару часов разбанят. Так и получилось.
А я грешу на Яндекс браузер. Стал пользоваться им на днях. С интернет Explorer такого никогда не было. Может быть потому что, он у меня сильно тормозил, и так быстро страницы mql5 не открывал. C другими сайтами пока такой ошибки у Яндекса не было.
http://prntscr.com/cx7pdc
Главное мониторинг идёт, а зайти к себе на полностью авторизованную и документально подтверждённую страниицу я не могу.
Аккаунт worm4683 Владелец: Черевань Евгений
И теперь, чтобы написать - я был вынужден регить другой аккаунт.