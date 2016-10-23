403 forbidden access is denied - страница 2

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а вот если вы статистику выложите по Маркету, вот это будет интересно, так как до них пока что можно добраться только вебом и парсингом.
 
o_O:
а вот если вы статистику выложите по Маркету, вот это будет интересно, так как до них пока что можно добраться только вебом и парсингом.
а можно узнать, когда мне восстановят доступ к сайту?
 
Yaroslav Yatsenko:
а можно узнать, когда мне восстановят доступ к сайту?
Периодически заходить и проверять.
 
o_O:
а вот если вы статистику выложите по Маркету, вот это будет интересно, так как до них пока что можно добраться только вебом и парсингом.

Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?

 

 
Yaroslav Yatsenko:

Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?

 

О_о с баном Вы еще и писать на форуме можете?
 
Yaroslav Yatsenko:

Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?

 

скриньте в СД. пусть этот ваш второй аккаунт проверят.

причины могут быть банальные - совпал IP

 
o_O:

скриньте в СД. пусть этот ваш второй аккаунт проверят.

причины могут быть банальные - совпал IP

Все нормально уже) Только что разбанили айпи) Сам аккаунт не был забанен. Во время блокировки я писал с другого айпи-адреса. 
 
Yaroslav Yatsenko:

Подскажите, это шутка такая? За то, что лазил по форуму бан до 2026 года?

 

это скорее шутка географии..и провайдеров :-) выпустили из под одного NAT`а под одной группой IP на пол-Киева (или где там), кто-то из совокупности (или сгруппировалось так с вашей помощью, хотя вряд-ли) был определён автоматом как злыдень. Бан был выписан на IP по времени, и вы провисели leasing time сколько-то и прыгнули на другой IP ..в принципе нормальная реакция ресурса.

На будущее - занимаясь деньгами, надо заниматься ими под реальными реквизитами, включая сетевые адреса. Плюс хотя-бы оповещать о сканерах/спайдерах от себя..Я так бывало был в бане yandex и google :-)

ps/ в сторону mq - проще специфицировать и открыть API сайта, пусть за некоторые деньги, чем давить тех кто пытается получить легальную информацию и быстро...

 
Yaroslav Yatsenko:

Добрый день! Лазил по форуму, и теперь не могу зайти вообще на сайт сюда. Пишет 403 forbidden access is denied You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied

Подскажите что делать? Кеш браузера (Яндекс браузер) уже почистил, cookies тоже, все равно нет доступа к сайту MQL5 

"403 запрещено доступ запрещен у вас нет разрешения на просмотр данного каталога или страницы, используя учетные данные, указанные Вами"

То же самое случилось и у меня и тоже на Яндекс-браузере.. Самый обсуждаемый модератор сказал , что это   похоже на бан IP из-за частого просмотра страниц и через пару часов разбанят. Так и получилось.

А я грешу на Яндекс браузер. Стал пользоваться им на днях. С интернет Explorer такого никогда не было. Может быть потому что, он у меня сильно тормозил, и так быстро страницы mql5 не открывал. C другими сайтами пока такой ошибки у Яндекса не было.

[Удален]  
Что произошло с моим аккаунтом worm4683 ?? За что блокировка и лишение возможности продавать сигналы? Или то, что андроид терминал авторизуется каждый раз при запуске терминала на мобильном терминале это нарушение????? Объясните что вообще произошло? Никаких предупреждений на почту, вообще ничего и тут вот те на те???

http://prntscr.com/cx7pdc

Главное мониторинг идёт, а зайти к себе на полностью авторизованную и документально подтверждённую страниицу я не могу.
Аккаунт worm4683 Владелец: Черевань Евгений
И теперь, чтобы написать - я был вынужден регить другой аккаунт.
Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
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