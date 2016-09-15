Кто какие инструменты использует при анализе и торговле на рынках. - страница 3
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да, было бы неплохо(про статью)! Скорость цены ловить пробовал. Вроде ж мы даже ветку отдельную по этой теме заводили, но видно что-то не срослось )) В общем то, что цена ускорилась - еще ни о чем не говорит! Нужны дополнительные данные
аллигатор+боллинжер+фракталы. предпочитаю строить сети. торгую в основном против тренда на откатах, стопы устанавливаю только в плюсах. на графики стараюсь вообще не смотреть прогноз составляю от значений дневных фракталов в обе стороны. мечтаю о роботе. 90% из всех сделок прибыльные, 10% технические ошибки.
А за что забанили разработчицу ***?
тогда зачем во фрилансе бес толку мелькаете
Не обязательно быть программистом, чтобы выполнять работы по написанию ПО!
не обязательно быть трейдером, чтобы торговать на forex
Само собой, никто этого не отрицает, но лучше слово "торговать" заменить на "зарабатывать".
Oxana Tambur:
Интересно было бы узнать, кто чем пользуется при разных действиях на рынке-делая анализ, входя выходя из сделки и других действиях (какие инструменты для этого исползуете).
график цены преобразован, и отображает усредненную цену, хай и лоу, инд. единой тенденции ;
разметка среднего хода на неделю, месяц = целевые уровни ТР, СЛ;
волновая разметка на основных ТФ = направление тенденции;
определение наличия импульсов на рабочих ТФ = паттерны входа/выхода;
настенная доска /2/= отображение волн, импульсов, комментариев = визуальный контроль нескольких инструментов.
МБ, акции, интрадей, удержание 1-3 дня