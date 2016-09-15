Кто какие инструменты использует при анализе и торговле на рынках. - страница 3

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mmmoguschiy-new:
да, было бы неплохо(про статью)! Скорость цены ловить пробовал. Вроде ж мы даже ветку отдельную по этой теме заводили, но видно что-то не срослось )) В общем то, что цена ускорилась - еще ни о чем не говорит! Нужны дополнительные данные
   "В общем то, что цена ускорилась - еще ни о чем не говорит!"  - Ложный пробой без потери волатильности   переходит в основное движение. В таких ситуациях сложно оперировать данными, потому как контекст психологический , чьи-то ордера утащили в сторону стопов  или стопы активировали т.е. агрегатор площадки обладает большей инфой  и "делает" рынок. 
 
А за что забанили разработчицу ***?
 
Roman Pomoynitskiy:
аллигатор+боллинжер+фракталы. предпочитаю строить сети. торгую в основном против тренда на откатах, стопы устанавливаю только в плюсах. на графики стараюсь вообще не смотреть прогноз составляю от значений дневных фракталов в обе стороны. мечтаю о роботе. 90% из всех сделок прибыльные, 10% технические ошибки.
то есть стопы уже ставите в безубыток и дальше по плюсам. Робот это хорошо, спасает, когда нет времени смотреть на рынки
 
Dmitriy Skub:
А за что забанили разработчицу ***?
Я не разработчица, а трейдер)
 
тогда зачем во фрилансе бес толку мелькаете 
 
Alexander Bereznyak:
тогда зачем во фрилансе бес толку мелькаете 
Не обязательно быть программистом, чтобы выполнять работы по написанию ПО! 
[Удален]  
Oxana Tambur:
Не обязательно быть программистом, чтобы выполнять работы по написанию ПО! 
не обязательно быть трейдером, чтобы торговать на forex 
 
mmmoguschiy-new:
не обязательно быть трейдером, чтобы торговать на forex 
Само собой, никто этого не отрицает, но лучше слово "торговать" заменить на "зарабатывать".
[Удален]  
Oxana Tambur:
Само собой, никто этого не отрицает, но лучше слово "торговать" заменить на "зарабатывать".
ну одно другому не мешает )))
 

Oxana Tambur: 

Интересно было бы узнать, кто чем пользуется при разных действиях на рынке-делая анализ, входя выходя из сделки и других действиях (какие инструменты для этого исползуете).

график цены преобразован, и отображает усредненную цену, хай и лоу, инд. единой тенденции ;  

разметка среднего хода на неделю, месяц = целевые уровни ТР, СЛ;

волновая разметка на основных ТФ = направление тенденции;

определение наличия импульсов на рабочих ТФ = паттерны входа/выхода;

настенная доска /2/= отображение волн, импульсов, комментариев = визуальный контроль нескольких инструментов.

МБ, акции, интрадей, удержание 1-3 дня 

 

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