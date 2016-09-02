В тестере не совпадает время торговли.
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- По каким котировкам тестирует тестер MT5? По котировкам брокера или по котировкам MetaQuotes?
- Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности
ДЦ Ф4Ю, терминал МТ4 их-же, билд 1010, котировки подгружались метаквотовские. У них закрытие рынка в пятницу в 23.00 по терминальному времени (24.00 по Москве) , но при тестировании советника торговля идёт до 24.00 пятницы. Хочется узнать причину и метод устранения , или же так не согласованно загружаются котировки. Советник работает по временным интервалам , поэтому вопрос ребром.
При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:
То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл, а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.
При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:
То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл, а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.
При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:
То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл, а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.
При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться?
Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?
При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться, что на импорт , что на экспорт?
Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?
ДЦ Ф4Ю, терминал МТ4 их-же, билд 1010, котировки подгружались метаквотовские. У них закрытие рынка в пятницу в 23.00 по терминальному времени (24.00 по Москве) , но при тестировании советника торговля идёт до 24.00 пятницы. Хочется узнать причину и метод устранения , или же так не согласованно загружаются котировки. Советник работает по временным интервалам , поэтому вопрос ребром.
При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться?
Специально не исследовал. Но для таких случаев достаточно удалить старые котировки и загрузить новые. То есть вопрос отпадает сам собой.
Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?
Специально не исследовал. Но для таких случаев достаточно удалить старые котировки и загрузить новые. То есть вопрос отпадает сам собой.В принципе такое возможно. Но давайте подумаем, нужно ли это компании? Ведь для автоматической синхронизации постоянно нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ. То есть потребуется держать такую базу данных и заботиться о ее актуальном состоянии. Это, конечно, не грандиозно сложно. Но какой от этого толк компании?
Не нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ, В Терминале каждого ДЦ в обзоре рынка всегда видно время сервера, достаточно при загрузке котировок автоматически сделать сдвиг Метаквотовского времени относительно серверного ДЦ. Подозреваю что многие и не догадываются об этом, и на форумах инета не встречал этого вопроса пока сам случайно не заметил. Придётся тестировать заново.
Не нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ, В Терминале каждого ДЦ в обзоре рынка всегда видно время сервера, достаточно при загрузке котировок автоматически сделать сдвиг Метаквотовского времени относительно серверного ДЦ. Подозреваю что многие и не догадываются об этом, и на форумах инета не встречал этого вопроса пока сам случайно не заметил. Придётся тестировать заново.
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