В тестере не совпадает время торговли.

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ДЦ Ф4Ю, терминал МТ4 их-же, билд 1010, котировки подгружались метаквотовские. У них закрытие рынка в пятницу в 23.00 по терминальному времени (24.00 по Москве) , но при тестировании советника торговля идёт до 24.00 пятницы. Хочется узнать причину и метод устранения , или же так не согласованно загружаются котировки. Советник работает по временным интервалам , поэтому вопрос ребром.
 
Ну, так значит у МК другое время серверов.
 
Alexandr Murzin:
ДЦ Ф4Ю, терминал МТ4 их-же, билд 1010, котировки подгружались метаквотовские. У них закрытие рынка в пятницу в 23.00 по терминальному времени (24.00 по Москве) , но при тестировании советника торговля идёт до 24.00 пятницы. Хочется узнать причину и метод устранения , или же так не согласованно загружаются котировки. Советник работает по временным интервалам , поэтому вопрос ребром.

При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:

 

То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл,  а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.

 
Ihor Herasko:

При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:

 

То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл,  а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.

Я гружу в тестер через бесплатный TickStore Lite, там это поле тоже есть. Очень удобно.
 
Ihor Herasko:

При загрузке сторонних котировок (не тех, которые представлены брокером) при расхождении времени терминала и подкачиваемых котировок нужно использовать специальное поле:

 

То есть после загрузки котировок через кнопку "Загрузить", их нужно экспортировать в csv-файл,  а затем импортировать из него же, указав необходимый сдвиг по времени.

При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться?

Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?

 
Alexandr Murzin:

При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться, что на импорт , что на экспорт?

Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?

[Удален]  
Alexandr Murzin:
ДЦ Ф4Ю, терминал МТ4 их-же, билд 1010, котировки подгружались метаквотовские. У них закрытие рынка в пятницу в 23.00 по терминальному времени (24.00 по Москве) , но при тестировании советника торговля идёт до 24.00 пятницы. Хочется узнать причину и метод устранения , или же так не согласованно загружаются котировки. Советник работает по временным интервалам , поэтому вопрос ребром.
Уточню, что закрытие в Ф4Ю програмно распознаётся 22:59. Так же терминал хоть в режиме таймера советника, не видит что суббота или воскресенье. Обратите на это внимание.
 
Alexandr Murzin:

При загрузке сторонних котировок, они полностью заменяют родные котировки или догружают недостающие и если догружают, то как с этой кашей разобраться?

Специально не исследовал. Но для таких случаев достаточно удалить старые котировки и загрузить новые. То есть вопрос отпадает сам собой.

 

Неужели разработчики не могут автоматизировать процесс синхронизации загрузки метаквотовских котировок по времени в Терминалы конкретных ДЦ с разным GMT ?

В принципе такое возможно. Но давайте подумаем, нужно ли это компании? Ведь для автоматической синхронизации постоянно нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ. То есть потребуется держать такую базу данных и заботиться о ее актуальном состоянии. Это, конечно, не грандиозно сложно. Но какой от этого толк компании?
 
Ihor Herasko:

Специально не исследовал. Но для таких случаев достаточно удалить старые котировки и загрузить новые. То есть вопрос отпадает сам собой.

В принципе такое возможно. Но давайте подумаем, нужно ли это компании? Ведь для автоматической синхронизации постоянно нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ. То есть потребуется держать такую базу данных и заботиться о ее актуальном состоянии. Это, конечно, не грандиозно сложно. Но какой от этого толк компании?

  Не нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ, В Терминале каждого ДЦ в обзоре рынка всегда видно время сервера, достаточно при загрузке котировок автоматически сделать сдвиг  Метаквотовского времени относительно серверного ДЦ. Подозреваю что многие и не догадываются об этом, и на форумах инета не встречал этого вопроса пока сам случайно не заметил. Придётся тестировать заново.

 
Alexandr Murzin:

  Не нужно иметь сведения о времени, на котором работает сервер каждого ДЦ, В Терминале каждого ДЦ в обзоре рынка всегда видно время сервера, достаточно при загрузке котировок автоматически сделать сдвиг  Метаквотовского времени относительно серверного ДЦ. Подозреваю что многие и не догадываются об этом, и на форумах инета не встречал этого вопроса пока сам случайно не заметил. Придётся тестировать заново.

Тут, скорее, наоборот ))) Большинство об этом знает и просто в голову не приходила мысль, что кто-то этого не знает) Потому и был первоначальный совет - использовать параметр сдвига по времени, т. к. величина сдвига известна.
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