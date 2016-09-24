Собираю мнения. Повысит ли ставку ФРС в сентябре 2016? - страница 6
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два дня осталось до события - предполагаю манипуляции на этой теме усилятся...
к тому же, из личных наблюдений, если на ожидании события падаем, то после самого события вероятность обратного движения увеличивается. При этом результат движения и направление может быть противоположным самому событию (потом напишут что информация уже была учтена рынком).
В общем после FOMC ожидаю снижение курса доллара ко всем валютам. Трэнды глобальные вряд ли будут переломлены, но активность рынка думаю будет приличной и размах ценовых прострелов широким.
Все пишут, что ожидают снижение доллара. Но никогда цена не пойдет в угоду толпе. Либо же сначала сбросят с поезда.
Пишут те кто не боится сказать, остальные берегут свою репутацию:)
По индексу доллара сильное сопротивление на 96.70. Идет сжатие в треугольнике.
Если ставку поднимут, пойдут ли на пробой большие деньги, возникают сомненья. Коснутся возможно.
У каждого есть своя ТС и придерживаемся её. А это для размышлений.
Манипуляции на выступлениях-предположениях членов ФРС, далее пакет данных по США слабовато-разочаровующий и в результате ставка не тронута.... Красивая комбинация в стиле ФРС )
Но эта тактика поведения просматривается давненько, так что пока не удивили )
Оставили ставку - чего и следовало ожидать )
Манипуляции на выступлениях-предположениях членов ФРС, далее пакет данных по США слабовато-разочаровующий и в результате ставка не тронута.... Красивая комбинация в стиле ФРС )
Но эта тактика поведения просматривается давненько, так что пока не удивили )
Да уж, а так хочется бури ) Чтобы была движуха пунктов на 300-400 в день, как несколько лет назад.
Рынок стал вялым и толерантным, как и вся гейропа.
Да уж, а так хочется бури ) Чтобы была движуха пунктов на 300-400 в день, как несколько лет назад.
Рынок стал вялым и толерантным, как и вся гейропа.
А для движений 300-400п. в день можно ведь и на кросс-парах поработать )
Думаю что движки по 300-400 п. в день мы еще увидим, но мне, например, комфортнее когда неспеша и без сюрпризов по 500п. в час в противоположные стороны )
А для движений 300-400п. в день можно ведь и на кросс-парах поработать )