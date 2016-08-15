На мкл5.ком бонусные кредиты больше не дают? Раньше давали)) - страница 2

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Vladimir Gribachev:
Посмотрите меня. Я же старый персонаж - и где мои кредиты ??? :(((((
Как , у вас не дают? Странно....
 
Alexander Ivanov:
Как , у вас не дают? Странно....

отож

про меня видимо совсем забыли 

 
Vladimir Gribachev:
Посмотрите меня. Я же старый персонаж - и где мои кредиты ??? :(((((

В платежах, где же еще? Неужели в истории платежей нет ни одной такой вот строки?

 

 
Ihor Herasko:

В платежах, где же еще? Неужели в истории платежей нет ни одной такой вот строки?

 

не, нету не одной
 
Vladimir Gribachev:
не, нету не одной
Возможно, Вы не такой уж и старый)) 
 
Его вроде дают тем кто зарегистрировался в 2013 и раньше.
 
Andrey F. Zelinsky:

Во-первых, прекратите мне "тыкать".

Во-вторых, то что вас амнистировали раньше времени по забану за публичные оскорбления -- не даёт вам право даже пытаться хамить.

Обратите внимание -- я же к вам не обращаюсь -- это вы "лезете" ко мне и "нарываетесь" на ответную реакцию.

Думаешь только у тебя есть право к людям цепляться? Я не грубил, всё конкретно и корректно. По отношению к тебе я буду применять твоё же правило - кого хочу, того и комментирую и тогда, когда захочу.
 
Andrey Dik:
Думаешь только у тебя есть право к людям цепляться? Я не грубил, всё конкретно и корректно. По отношению к тебе я буду применять твоё же правило - кого хочу, того и комментирую и тогда, когда захочу.

Дик.

Во первых научитесь нормально с людьми разговаривать, и хватит ТЫкать

Во вторых, общайтесь по теме. Если хотите на сторонние темы поговорить то Вам в ветку "Интересное и Юмор" - там можно флудить. На крайняк в своей ветке поболтайте, там это у Вас хорошо получается. В остальные со своими нервами и ссорами прошу не лесть.

 
Помоему наоборот. Кредиты дают новичкам, чтобы удержать. А старые, и матерые, которые давно зарабатывают на маркете реализацией продуктов , тем не дают... ? 
 
Хватит камушками бросаться - у всех счёт 1:1:1. Дальнейшие комменты не по теме будут удаляться.
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