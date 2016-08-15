На мкл5.ком бонусные кредиты больше не дают? Раньше давали)) - страница 2
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Посмотрите меня. Я же старый персонаж - и где мои кредиты ??? :(((((
Как , у вас не дают? Странно....
отож
про меня видимо совсем забыли
Посмотрите меня. Я же старый персонаж - и где мои кредиты ??? :(((((
В платежах, где же еще? Неужели в истории платежей нет ни одной такой вот строки?
В платежах, где же еще? Неужели в истории платежей нет ни одной такой вот строки?
не, нету не одной
Во-первых, прекратите мне "тыкать".
Во-вторых, то что вас амнистировали раньше времени по забану за публичные оскорбления -- не даёт вам право даже пытаться хамить.
Обратите внимание -- я же к вам не обращаюсь -- это вы "лезете" ко мне и "нарываетесь" на ответную реакцию.
Думаешь только у тебя есть право к людям цепляться? Я не грубил, всё конкретно и корректно. По отношению к тебе я буду применять твоё же правило - кого хочу, того и комментирую и тогда, когда захочу.
Дик.
Во первых научитесь нормально с людьми разговаривать, и хватит ТЫкать
Во вторых, общайтесь по теме. Если хотите на сторонние темы поговорить то Вам в ветку "Интересное и Юмор" - там можно флудить. На крайняк в своей ветке поболтайте, там это у Вас хорошо получается. В остальные со своими нервами и ссорами прошу не лесть.