Нет слов, смотрите сами...
Потестировал, посмотрел, офигел....
Что это? И какой в этом смысл?
Дайте если можно исходник.
И в чем офигение ?
Судя по всему, на какой-то волне начали резко открывать продажи все большим лотом, пока откат при огромном лоте не уничтожил всю прибыль...
Эка невидаль...
прикольно. это за какой период?
Alexandr Saprykin:
прикольно. это за какой период?
прикольно. это за какой период?
Учитесь бэктест читать.
Anton Zverev:Умею. Что-то со зрением. Не разглядел.
Учитесь бэктест читать.
Anton Zverev:В ответе на вопрос "как такое возможно?".
Что это? И какой в этом смысл?
Что это? И какой в этом смысл?
George Merts:По Вашему ситуация вполне себе штатная, когда по результату торговли -500 000 000 (минуса 500 лямов)?
Эка невидаль...
И в чем офигение ?
Судя по всему, на какой-то волне начали резко открывать продажи все большим лотом, пока откат при огромном лоте не уничтожил всю прибыль...
Эка невидаль...
Natalja Romancheva:Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса).
EURJPY падал примерно с 5.06.2015 до настоящего момента за редкими исключениями. В чём проблема построить грааль с любой доходностью на любом советнике с увеличением лота и открытием сделок преимущественно на продажу?
EURJPY падал примерно с 5.06.2015 до настоящего момента за редкими исключениями. В чём проблема построить грааль с любой доходностью на любом советнике с увеличением лота и открытием сделок преимущественно на продажу?
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