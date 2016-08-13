Нет слов, смотрите сами...

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Потестировал, посмотрел, офигел....
[Удален]  
Что это? И какой в этом смысл?
 
Дайте если можно исходник.
 

И в чем офигение ?

Судя по всему, на какой-то волне начали резко открывать продажи все большим лотом, пока откат при огромном лоте не уничтожил всю прибыль...

Эка невидаль...

 
прикольно. это за какой период?
[Удален]  
Alexandr Saprykin:
прикольно. это за какой период?

Учитесь бэктест читать.

 

 
EURJPY падал примерно с 5.06.2015 до настоящего момента за редкими исключениями. В чём проблема построить грааль с любой доходностью на любом советнике с увеличением лота и открытием сделок преимущественно на продажу?
 
Anton Zverev:

Учитесь бэктест читать.

 

Умею. Что-то со зрением. Не разглядел.
 
Anton Zverev:
Что это? И какой в этом смысл?
В ответе на вопрос "как такое возможно?".
 
George Merts:

И в чем офигение ?

Судя по всему, на какой-то волне начали резко открывать продажи все большим лотом, пока откат при огромном лоте не уничтожил всю прибыль...

Эка невидаль...

По Вашему ситуация вполне себе штатная, когда по результату торговли -500 000 000 (минуса 500 лямов)?
 
Natalja Romancheva:
EURJPY падал примерно с 5.06.2015 до настоящего момента за редкими исключениями. В чём проблема построить грааль с любой доходностью на любом советнике с увеличением лота и открытием сделок преимущественно на продажу?
Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса). 
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