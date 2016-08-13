Нет слов, смотрите сами... - страница 2

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Вопрос короче в том, почему стоп аут не сработал.
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Vladimir Suschenko:
Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса). 
У меня при сильных скачках, депозит сгорал в минус. Но брокер потом обнулял счет.
 

Приложите последние 3 сделки из хистори счета, пожалуйста.

Именно там объяснение 

 
Vladimir Suschenko:
Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса). 

Да элементарно. При завышенном торгуемом объёме и более-менее сильном движении. 

Вы сделки покажите. Что вы график показали. По сделкам и станет понятно, как получился отрицательный депозит.

Если объём заоблачный, плечо высокое, то движение уже на 1 пункт "проскакивает" уровень стоп-аут в минус.

 
Andrey F. Zelinsky:
 

Если объём заоблачный, плечо высокое, то движение уже на 1 пункт "проскакивает" уровень стоп-аут в минус.

Вот именно, а движение может быть и больше одного пункта на тик.

 
George Merts:

Вот именно, а движение может быть и больше одного пункта на тик.

В примере топикстартера тестер. Здесь закрытие произойдёт без задержки.
 
Запросто так может быть при гепе в понедельник при открытии.
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Зачем вас это Зин.деньги зарабатывать надо фриланс ждет)))
 
обычная дырка в истории... открылись в один день, а закрылись сразу через месяц...
 
Renat Fatkhullin:

Приложите последние 3 сделки из хистори счета, пожалуйста.

Именно там объяснение 

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