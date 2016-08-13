Нет слов, смотрите сами... - страница 2
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Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса).
Приложите последние 3 сделки из хистори счета, пожалуйста.
Именно там объяснение
Пролема не грааль построить, а объяснить, как может получиться отрицательный депозит, да ещё весьма приличный - 500 000 000 (минуса).
Да элементарно. При завышенном торгуемом объёме и более-менее сильном движении.
Вы сделки покажите. Что вы график показали. По сделкам и станет понятно, как получился отрицательный депозит.
Если объём заоблачный, плечо высокое, то движение уже на 1 пункт "проскакивает" уровень стоп-аут в минус.
Если объём заоблачный, плечо высокое, то движение уже на 1 пункт "проскакивает" уровень стоп-аут в минус.
Вот именно, а движение может быть и больше одного пункта на тик.
Вот именно, а движение может быть и больше одного пункта на тик.
Приложите последние 3 сделки из хистори счета, пожалуйста.
Именно там объяснение