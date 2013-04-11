MetaTrader 5 API - страница 3
FIX API, как и клиентского API не будет.
Есть API на C++ к FIX-шлюзу Dukascopy для высокочастотной торговли.
Скоро будет и для ММВБ, RTS, LSE, NYSE, CME, CBOT, NASDAQ.
Кому интересно, пишите в личку.
Читай внимательно ... на C++
Читай внимательно ... на C++
А разница как реализовано, на C++, VB или на Паскале?
Sergeev (Alex Sergeev) нормальную ссылку дал на доки по вопросу, для первоначального знакомство их вполне хватит (для тех кто в теме).
Для тех кто в теме, как раз есть разница.
И вообще о чем спор ? Есть альтернативы ? отлично :) Особенно, если учесть, что моё API бесплатно.
И я всегда за конкуренцию.
Hello everyone.
Do MT5 API, so that the experts did not write in the language of ala-C + + and on his favorite?
Dear Colleagues.
I can offer the following version API MetaTrader 5: MtApi5 (XXXXXX).
Allows the quota in real time, and perform trade opertsii.
Requires a connection to the terminal.
Требует подключения к терминалу.