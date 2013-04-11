MetaTrader 5 API - страница 3

[Удален]  
Renat:
FIX API, как и клиентского API не будет.
А это решение когда было принято (и в связи с чем)? Все переиграли, кина не будет... :(
[Удален]  

Есть API на C++ к FIX-шлюзу Dukascopy для высокочастотной торговли.

Скоро будет и для ММВБ, RTS, LSE, NYSE, CME, CBOT, NASDAQ. 

Кому интересно, пишите в личку.

в гугле тоже есть
[Удален]  
Читай внимательно ... на C++


[Удален]  
Этого для начала вполне хватит для размышлений - Минимальные условия от Dukascopy

Начальный депозит

Минимальный депозит - USD 100 000 (Даёт доступ к разработке API и полную поддержку IT департамента банка Dukascopy).
[Удален]  
xenon13:

Читай внимательно ... на C++

А разница как реализовано, на C++, VB или на Паскале?

Sergeev (Alex Sergeev)  нормальную ссылку дал на доки по вопросу, для первоначального знакомство их вполне хватит (для тех кто в теме).

[Удален]  
Для тех кто в теме, как раз есть разница.

И вообще о чем спор ? Есть альтернативы ? отлично :) Особенно, если учесть, что моё API бесплатно.

И я всегда за конкуренцию.  


 
LiveStalker :

Hello everyone.

Do MT5 API, so that the experts did not write in the language of ala-C + + and on his favorite?

Dear Colleagues. 

I can offer the following version API MetaTrader 5: MtApi5 (XXXXXX).

Allows the quota in real time, and perform trade opertsii

Requires a connection to the terminal.  

vdemidyuk:

Требует подключения к терминалу.  

123
