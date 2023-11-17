Почему в истории котировок евро начинается с 1971 года??? - страница 2
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До экю была немецкая марка. Уже поднимался на форуме этот вопрос.
это не курс марки - это синтетический курс
Да, синтетика, но вес марки там очень значителен.
разумеется !
но важен сам факт того что это именно синтетика
разумеется !
но важен сам факт того что это именно синтетика
Ну и конечно проверить никак?
То есть слагаемых на форексе сейчас уже не найдешь?
Ну и конечно проверить никак?
То есть слагаемых на форексе сейчас уже не найдешь?
Здесь точно не ответят, так как мало кому интересно. Если только гуглить до потери пульса...
Да и смысл в этой информации, времена давно ушли, рынок совершенно другой, а машину времени так и не изобрели )
В 1971 г. скончалась Бреттон-вудская валютная система и начала формироваться Ямайская система, прямым результатом чего стало создание форекса и как следствие MQ и как следствие данного форума. Собственно все валютные котировки в современном смысле возможны только после 1971 г.
Курс евро от 1971 г. это конечно синтетика, на основе корзины валют, которые использовались для вычисления экю и затем евро. Использование его для тестирования роботов скорее бессмыслица, потому что даже за последние 20 лет торговые условия кардинально, а может и принципиально изменились, не говоря уж о более глубокой старине.
Единственная на мой взгляд полезная информация в такой почти пятидесятилетней синтетике, вычленение сверхдлинных трендов на ослабление доллара и длинных примерно в 16 лет осцилляций силы доллара. В частности исходя из такого анализа можно например предполагать, что в конце 2015 г. доллар находился на своем долгосрочном циклическом максимуме, а примерно через 7-8 лет, в 2022-23 г. наступит его циклический минимум и он опустится в область 1.8 за евро. Цена бочка нефти соответственно вырастет до 150-200$
В 1971 г. скончалась Бреттон-вудская валютная система и начала формироваться Ямайская система, прямым результатом чего стало создание форекса и как следствие MQ и как следствие данного форума. Собственно все валютные котировки в современном смысле возможны только после 1971 г.
Курс евро от 1971 г. это конечно синтетика, на основе корзины валют, которые использовались для вычисления экю и затем евро. Использование его для тестирования роботов скорее бессмыслица, потому что даже за последние 20 лет торговые условия кардинально, а может и принципиально изменились, не говоря уж о более глубокой старине.
Единственная на мой взгляд полезная информация в такой почти пятидесятилетней синтетике, вычленение сверхдлинных трендов на ослабление доллара и длинных примерно в 16 лет осцилляций силы доллара. В частности исходя из такого анализа можно например предполагать, что в конце 2015 г. доллар находился на своем долгосрочном циклическом максимуме, а примерно через 7-8 лет, в 2022-23 г. наступит его циклический минимум и он опустится в область 1.8 за евро. Цена бочка нефти соответственно вырастет до 150-200$
это можно записывать, как прогноз? ))
Предположение. Гипотеза.
Предположение. Гипотеза.
Спасибо! Очень подробно.
Действительно, курс евро идет очень технично - по циклу.