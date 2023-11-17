Почему в истории котировок евро начинается с 1971 года??? - страница 3
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а примерно через 7-8 лет, в 2022-23 г. наступит его циклический минимум и он опустится в область 1.8 за евро. Цена бочка нефти соответственно вырастет до 150-200$
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
Даа, будущее туманно :)
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
вариант что 0 datetime соответствует 1 янв. 1971 не рассматривается ?
вариант что 0 datetime соответствует 1 янв. 1971 не рассматривается ?
Нет, ибо он соответствует 1 января 1970 года ;)
кстати о времени ))) https://habr.com/ru/articles/695688/
Нет, ибо он соответствует 1 января 1970 года ;)
с 1970 (с 0 unixtime) неподходит от часовых поясов..тогда не у всех год начнётся одновременно