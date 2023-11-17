Почему в истории котировок евро начинается с 1971 года??? - страница 3

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sibirqk #:
а примерно через 7-8 лет, в 2022-23 г. наступит его циклический минимум и он опустится в область 1.8 за евро. Цена бочка нефти соответственно вырастет до 150-200$
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
 
Sergey Gridnev #:
Пишу из 2023 года. Всё не так :)

Даа, будущее туманно :)

 
Sergey Gridnev #:
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
Да, это наглядный пример, что долгосрочный прогноз на форексе - как пальцем в небо )):   Да и краткосрочный похоже не лучше.
[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Пишу из 2023 года. Всё не так :)
прикольно
 

вариант что 0 datetime соответствует 1 янв. 1971 не рассматривается ?

 
Maxim Kuznetsov #:
вариант что 0 datetime соответствует 1 янв. 1971 не рассматривается ?

Нет, ибо он соответствует 1 января 1970 года ;)

 

кстати о времени ))) https://habr.com/ru/articles/695688/

о времени

unix time

 
Janis Ozols #:

Нет, ибо он соответствует 1 января 1970 года ;)

с 1970 (с 0 unixtime) неподходит от часовых поясов..тогда не у всех год начнётся одновременно

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