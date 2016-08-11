Как работать с тиками в MT*? - страница 2

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jacksson2012yan:
это не дает полного маневра действий с тиками, что наверное обусловлено самой торговой платформой.
Сами то хоть понимаете, что Вам нужно? Пока от Вас только общие фразы. 
[Удален]  
Что хочешь увидеть. Опиши.
 
new-rena:
Что хочешь увидеть. Опиши.

Во-во, ничего не ясно из вопроса. То ли стартер хочет работать с тиками на истории, тогда Ринат уже подсказал насчет МТ5. То ли в реале - тогда непонятно, в чем проблема.

Лично я работаю по таймеру, а не по OnTick, так как мне важна постоянная частота дискретизации, а тики могут или приходить по 10 в секунду или ночью несколько в минуту. 

 
Karputov Vladimir:
Сами то хоть понимаете, что Вам нужно? Пока от Вас только общие фразы. 
Сори, да наверное не особо понимаю) просто я сделал в эксель формулу индикатора который работает с тиками, данные беру с торговой платформу JForex, получаю данные в таком формате
2016.07.11 09:31:26.639 1.11172 1.11172

ну и получился неплохой индикатор продления , что то типа осциллятора , но он работает на продление , оранжевая кривая это реальные данные, синий это формула индикатора которая сработала по предыдущим данным, без использования текущих


вооот, как можно увидеть данные совпадают, единственное его необходимо всегда обновлять, т.е. работать в реал тайме , и вывести индикатор в платформу, с МТ я работал и поэтому выбрал эту платформу для реализации, но теперь сомневаюсь

 
jacksson2012yan:
Сори, да наверное не особо понимаю) просто я сделал в эксель формулу индикатора который работает с тиками, данные беру с торговой платформу JForex, получаю данные в таком формате
2016.07.11 09:31:26.639 1.11172 1.11172

ну и получился неплохой индикатор продления , что то типа осциллятора , но он работает на продление , оранжевая кривая это реальные данные, синий это формула индикатора которая сработала по предыдущим данным, без использования текущих


вооот, как можно увидеть данные совпадают, единственное его необходимо всегда обновлять, т.е. работать в реал тайме , и вывести индикатор в платформу, с МТ я работал и поэтому выбрал эту платформу для реализации, но теперь сомневаюсь

Здесь нужно определиться: если Вам нужна тиковая ИСТОРИЯ - тогда CopyTicks, если нужны тики онлайн - тогда событие OnCalculate() - индикатор ловит все тики.
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