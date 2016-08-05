Помогите с сеточником - страница 2

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Andrey F. Zelinsky:

Очень содержательная ветка. Кода нет. Упрёки есть -- то код не так вставлен, то пустых строк много, то код низкого уровня.

Хороший форум, доброжелательный. 

Напишите мне в личку. Посмотрю ваш код. Помогу чем смогу.

Код был сначала. Комбинатор помог с проверкой, и топикстартер (alex) код удалил.

Скорее всего, у топикстартера в MT4 в "Тестер стратегий -> Свойства эксперта -> Тестирование -> Позиции" вместо "Long & Short" было выбрано "Short only". Мы об этом уже не узнаем наверное, но зато злые форумчане научили человека правильно вставлять код )))

 
Sergey Basov:

... зато злые форумчане научили человека правильно вставлять код )))

да -- пояснить пришедшему на форум с вопросом -- как вставлять код, куда и в какую ветку писать свой вопрос -- это фирменная фишка нашего форума.

что-что -- а такие пояснения делаются сразу и со вкусом.

хорошо, что топикстартер оказался настойчивым и не сбежал, дождался помощи.

хотя, не появись Комбинатора -- может быть и не было бы никакого ответа -- код хоть и вставили уже правильно, но пустых строк было много, ждали бы пока их топикстартер удалит. 

всё похоже на юмор. 

p.s. Как-то наблюдал такую картину. Болтают две подружки. А одну из них дёргает за руку ребёнок лет 4-5 и говорит: "Мама, пойдём". А мама ему отвечает: "Подожди. Сейчас". Малыш чуть погодя и говорит: "Мама, с тобой сдуреешь"

 
Andrey F. Zelinsky:

да -- пояснить пришедшему на форум с вопросом -- как вставлять код, куда и в какую ветку писать свой вопрос -- это фирменная фишка нашего форума.

что-что -- а такие пояснения делаются сразу и со вкусом.

хорошо, что топикстартер оказался настойчивым и не сбежал, дождался помощи.

хотя, не появись Комбинатора -- может быть и не было бы никакого ответа -- код хоть и вставили уже правильно, но пустых строк было много, ждали бы пока их топикстартер удалит. 

всё похоже на юмор. 

p.s. Как-то наблюдал такую картину. Болтают две подружки. А одну из них дёргает за руку ребёнок лет 4-5 и говорит: "Мама, пойдём". А мама ему отвечает: "Подожди. Сейчас". Малыш чуть погодя и говорит: "Мама, с тобой сдуреешь"

"Юмористическую бюрократию" для новичков, не знающих про кнопку SRC, можно избежать, если код в сообщении будет автоматически форматироваться, если не была нажата кнопка SRC.

Примерно, как сейчас ссылки автоматически вставляются в некоторые словосочетания, и при желании эти ссылки можно удалить, если они “не в тему” получились.

Но вряд ли из-за десятка поучительных комментариев в стиле "сначала научись правильно вставлять код" MQ будет тратить ресурсы на доработку функционала сайта.

 
Sergey Basov:

"Юмористическую бюрократию" для новичков, не знающих про кнопку SRC, можно избежать, если код в сообщении будет автоматически форматироваться, если не была нажата кнопка SRC.

Примерно, как сейчас ссылки автоматически вставляются в некоторые словосочетания, и при желании эти ссылки можно удалить, если они “не в тему” получились.

Но вряд ли из-за десятка поучительных комментариев в стиле "сначала научись правильно вставлять код" MQ будет тратить ресурсы на доработку функционала сайта.

Зачем такие усложнения? Достаточно рядом с надписью: "Прикрепить файл" -- написать: "Прикрепить код".

... [Дальше ещё кое-что писал, но модератор это удалил -- мол, "перевираю факты" -- ну, да ладно]

p.s. Кстати, топикстартер написал мне утром в личку: "спасибо Андрей за поддержку на форуме" и пару вопросов по его коду мы обсудили.

 
Andrey F. Zelinsky:

Зачем такие усложнения? Достаточно рядом с надписью: "Прикрепить файл" -- написать: "Прикрепить код".

... [Дальше ещё кое-что писал, но модератор это удалил -- мол, "перевираю факты" -- ну, да ладно]

p.s. Кстати, топикстартер написал мне утром в личку: "спасибо Андрей за поддержку на форуме" и пару вопросов по его коду мы обсудили.

Ну или попроще вариант, да хоть кнопку SRC переименовать в "Вставить код" жирным текстом ))

Подозреваю, что половина новичков и так боится свой код показать на форуме, вдруг засмеют, а тут хук слева от одного и справа от другого. Вот и мельчает форум, стал уже почти совсем юмористическим.

 
Граждане, накинувшие мундир прокуроров-обвинителей - Вы бы лучше этим самим новичкам с кодом помогали, а не устраивали словесные дуэли.
 
Karputov Vladimir:
Граждане, накинувшие мундир прокуроров-обвинителей - Вы бы лучше этим самим новичкам с кодом помогали, а не устраивали словесные дуэли.

Уважаемый модератор. Топикстартеру итак была оказана помощь в личке. Оказана помощь не Вами. Вот обоснование:

 

Можно продолжать писать посты по теме ветки? Или ещё есть какие-то запрещения? Вы уж два моих поста удалили. Что в них было не так? Поясните.

 
Andrey F. Zelinsky:

Уважаемый модератор. Топикстартеру итак была оказана помощь в личке. Оказана помощь не Вами. Вот обоснование:

 

Вопросы есть? Претензии? Можно продолжать писать посты по теме ветки? Или ещё есть какие-то запрещения? Вы уж два моих поста удалили. Что в них было не так? Поясните

Я и говорю - на форуме нужно помогать. Причём здесь личка? Измельчали ли то как - чуть, что и сразу перетягивают юзера в личку, совсем на коммерческие рельсы перешли.
 
Karputov Vladimir:
Я и говорю - на форуме нужно помогать. Причём здесь личка? Измельчали ли то как - чуть, что и сразу перетягивают юзера в личку, совсем на коммерческие рельсы перешли.

Дополнительно, почитайте что пишет топикстартер: "Спасибо за поддержку на форуме" Понимаете? Его так поддержали на форуме, что он решил лучше в личке общаться. Это же не запрещено? Общаться в личке?

Вы о чём сейчас говорите? О каких коммерческих рельсах? 

Помощь новичку была оказана безвозмездно в личке -- потому что не захотел он общаться на форуме. Понимаете? Не захотел. Я бы тоже на его месте не захотел. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Дополнительно, почитайте что пишет топикстартер: "Спасибо за поддержку на форуме" Понимаете? Его так поддержали на форуме, что он решил лучше в личке общаться. Это же не запрещено? Общаться в личке?

Вы о чём сейчас говорите? О каких коммерческих рельсах? 

Помощь новичку была оказана безвозмездно в личке -- потому что не захотел он общаться на форуме. Понимаете? Не захотел. Я бы тоже на его месте не захотел. 

Что-то не понятно кто не захотел???

Andrey F. Zelinsky:

Очень содержательная ветка. Кода нет. Упрёки есть -- то код не так вставлен, то пустых строк много, то код низкого уровня.

Хороший форум, доброжелательный. 

Напишите мне в личку. Посмотрю ваш код. Помогу чем смогу.

А по поводу вставки кода и лишних пустых строк, так это на любителя. Но их мало, на сколько я понимаю. Некоторые даже не делят на строки. И надеются что кто-то решится это прочесть и разобраться.

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