Помогите с сеточником - страница 2
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Очень содержательная ветка. Кода нет. Упрёки есть -- то код не так вставлен, то пустых строк много, то код низкого уровня.
Хороший форум, доброжелательный.
Напишите мне в личку. Посмотрю ваш код. Помогу чем смогу.
Код был сначала. Комбинатор помог с проверкой, и топикстартер (alex) код удалил.
Скорее всего, у топикстартера в MT4 в "Тестер стратегий -> Свойства эксперта -> Тестирование -> Позиции" вместо "Long & Short" было выбрано "Short only". Мы об этом уже не узнаем наверное, но зато злые форумчане научили человека правильно вставлять код )))
... зато злые форумчане научили человека правильно вставлять код )))
да -- пояснить пришедшему на форум с вопросом -- как вставлять код, куда и в какую ветку писать свой вопрос -- это фирменная фишка нашего форума.
что-что -- а такие пояснения делаются сразу и со вкусом.
хорошо, что топикстартер оказался настойчивым и не сбежал, дождался помощи.
хотя, не появись Комбинатора -- может быть и не было бы никакого ответа -- код хоть и вставили уже правильно, но пустых строк было много, ждали бы пока их топикстартер удалит.
всё похоже на юмор.
p.s. Как-то наблюдал такую картину. Болтают две подружки. А одну из них дёргает за руку ребёнок лет 4-5 и говорит: "Мама, пойдём". А мама ему отвечает: "Подожди. Сейчас". Малыш чуть погодя и говорит: "Мама, с тобой сдуреешь"
да -- пояснить пришедшему на форум с вопросом -- как вставлять код, куда и в какую ветку писать свой вопрос -- это фирменная фишка нашего форума.
что-что -- а такие пояснения делаются сразу и со вкусом.
хорошо, что топикстартер оказался настойчивым и не сбежал, дождался помощи.
хотя, не появись Комбинатора -- может быть и не было бы никакого ответа -- код хоть и вставили уже правильно, но пустых строк было много, ждали бы пока их топикстартер удалит.
всё похоже на юмор.
p.s. Как-то наблюдал такую картину. Болтают две подружки. А одну из них дёргает за руку ребёнок лет 4-5 и говорит: "Мама, пойдём". А мама ему отвечает: "Подожди. Сейчас". Малыш чуть погодя и говорит: "Мама, с тобой сдуреешь"
"Юмористическую бюрократию" для новичков, не знающих про кнопку SRC, можно избежать, если код в сообщении будет автоматически форматироваться, если не была нажата кнопка SRC.
Примерно, как сейчас ссылки автоматически вставляются в некоторые словосочетания, и при желании эти ссылки можно удалить, если они “не в тему” получились.
Но вряд ли из-за десятка поучительных комментариев в стиле "сначала научись правильно вставлять код" MQ будет тратить ресурсы на доработку функционала сайта.
"Юмористическую бюрократию" для новичков, не знающих про кнопку SRC, можно избежать, если код в сообщении будет автоматически форматироваться, если не была нажата кнопка SRC.
Примерно, как сейчас ссылки автоматически вставляются в некоторые словосочетания, и при желании эти ссылки можно удалить, если они “не в тему” получились.
Но вряд ли из-за десятка поучительных комментариев в стиле "сначала научись правильно вставлять код" MQ будет тратить ресурсы на доработку функционала сайта.
Зачем такие усложнения? Достаточно рядом с надписью: "Прикрепить файл" -- написать: "Прикрепить код".
... [Дальше ещё кое-что писал, но модератор это удалил -- мол, "перевираю факты" -- ну, да ладно]
p.s. Кстати, топикстартер написал мне утром в личку: "спасибо Андрей за поддержку на форуме" и пару вопросов по его коду мы обсудили.
Зачем такие усложнения? Достаточно рядом с надписью: "Прикрепить файл" -- написать: "Прикрепить код".
... [Дальше ещё кое-что писал, но модератор это удалил -- мол, "перевираю факты" -- ну, да ладно]
p.s. Кстати, топикстартер написал мне утром в личку: "спасибо Андрей за поддержку на форуме" и пару вопросов по его коду мы обсудили.
Ну или попроще вариант, да хоть кнопку SRC переименовать в "Вставить код" жирным текстом ))
Подозреваю, что половина новичков и так боится свой код показать на форуме, вдруг засмеют, а тут хук слева от одного и справа от другого. Вот и мельчает форум, стал уже почти совсем юмористическим.
Граждане, накинувшие мундир прокуроров-обвинителей - Вы бы лучше этим самим новичкам с кодом помогали, а не устраивали словесные дуэли.
Уважаемый модератор. Топикстартеру итак была оказана помощь в личке. Оказана помощь не Вами. Вот обоснование:
Можно продолжать писать посты по теме ветки? Или ещё есть какие-то запрещения? Вы уж два моих поста удалили. Что в них было не так? Поясните.
Уважаемый модератор. Топикстартеру итак была оказана помощь в личке. Оказана помощь не Вами. Вот обоснование:
Вопросы есть? Претензии? Можно продолжать писать посты по теме ветки? Или ещё есть какие-то запрещения? Вы уж два моих поста удалили. Что в них было не так? Поясните
Я и говорю - на форуме нужно помогать. Причём здесь личка? Измельчали ли то как - чуть, что и сразу перетягивают юзера в личку, совсем на коммерческие рельсы перешли.
Дополнительно, почитайте что пишет топикстартер: "Спасибо за поддержку на форуме" Понимаете? Его так поддержали на форуме, что он решил лучше в личке общаться. Это же не запрещено? Общаться в личке?
Вы о чём сейчас говорите? О каких коммерческих рельсах?
Помощь новичку была оказана безвозмездно в личке -- потому что не захотел он общаться на форуме. Понимаете? Не захотел. Я бы тоже на его месте не захотел.
Дополнительно, почитайте что пишет топикстартер: "Спасибо за поддержку на форуме" Понимаете? Его так поддержали на форуме, что он решил лучше в личке общаться. Это же не запрещено? Общаться в личке?
Вы о чём сейчас говорите? О каких коммерческих рельсах?
Помощь новичку была оказана безвозмездно в личке -- потому что не захотел он общаться на форуме. Понимаете? Не захотел. Я бы тоже на его месте не захотел.
Что-то не понятно кто не захотел???
Очень содержательная ветка. Кода нет. Упрёки есть -- то код не так вставлен, то пустых строк много, то код низкого уровня.
Хороший форум, доброжелательный.
Напишите мне в личку. Посмотрю ваш код. Помогу чем смогу.
А по поводу вставки кода и лишних пустых строк, так это на любителя. Но их мало, на сколько я понимаю. Некоторые даже не делят на строки. И надеются что кто-то решится это прочесть и разобраться.