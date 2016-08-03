проблемы с запуском МТ5

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Скачал МТ5,завел демо счет
в итоге терминал включается и моментльно отключается без признаков запуска,у кого было такое,как лечить?
 
afro69:
Скачал МТ5,завел демо счет
в итоге терминал включается и моментльно отключается без признаков запуска,у кого было такое,как лечить?
Терминал ВЫГРУЖАЕТСЯ из памяти? Или нет подключения к торговому счёту?
 
Karputov Vladimir:
Терминал ВЫГРУЖАЕТСЯ из памяти? Или нет подключения к торговому счёту?
окно терминала отображается буквально 5 секунд,происходит звук подключения и сразу отрубаетсся
что значит ВЫГРУЖАЕТСЯ?
 
afro69:
окно терминала отображается буквально 5 секунд,происходит звук подключения и сразу отрубаетсся
что значит ВЫГРУЖАЕТСЯ?

Программа может быть: развёрнута на всё окно, свёрнута или закрыта - то есть ВЫГРУЖЕНА из памяти. Что именно происходит у Вас? Терминал после появления на 5 секунд просто сворачивается или терминал закрывается?

Программа закрывается (полностью выгружается из памяти) если кликнуть на крестик в правом углу программы:

 Выгрузить из памяти

 
Karputov Vladimir:

Программа может быть: развёрнута на всё окно, свёрнута или закрыта - то есть ВЫГРУЖЕНА из памяти. Что именно происходит у Вас? Терминал после появления на 5 секунд просто сворачивается или терминал закрывается?

Программа закрывается (полностью выгружается из памяти) если кликнуть на крестик в правом углу программы:

 

Полностью закрывается терминал через 5 секунд после запуска.
 
afro69:
Полностью закрывается терминал через 5 секунд после запуска.
Какая операционная система у Вас? Какой процессор? Скачайте, пожалуйста, официальный инсталлятор с этого форума Скачать MetaTrader 5.
 
Karputov Vladimir:
Какая операционная система у Вас? Какой процессор? Скачайте, пожалуйста, официальный инсталлятор с этого форума Скачать MetaTrader 5.
отсюда и качал,windows 10,intel core i5-4210,из разных источников качал пробовал
 
afro69:
отсюда и качал,windows 10,intel core i5-4210,из разных источников качал пробовал

Посмотрите в каталоге данных терминала папку и лог-файл /Crash/crash.log. Если не успеете открыть каталог данных, то ищите каталог данных в папке 

C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала

 
Karputov Vladimir:

Посмотрите в каталоге данных терминала папку и лог-файл /Crash/crash.log. Если не успеете открыть каталог данных, то ищите каталог данных в папке 

C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала

вот это?
Файлы:
Screenshot_1.png  42 kb
 
afro69:
вот это?

Да, где-то здесь должна быть папка /Crash/crash.log.

Кстати, а если посмотреть в Диспетчере задач - там не остаются такие процессы:

  • MetaTrader 5 Client Terminal
  • MetaEditor
?

Особенно важно проверить не остаётся ли MetaEditor (не важно, что Вы сейчас скажите "Я его не запускал").  

 
Karputov Vladimir:

Да, где-то здесь должна быть папка /Crash/crash.log.

Кстати, а если посмотреть в Диспетчере задач - там не остаются такие процессы:

  • MetaTrader 5 Client Terminal
  • MetaEditor
?

Особенно важно проверить не остаётся ли MetaEditor (не важно, что Вы сейчас скажите "Я его не запускал").  

Блин,всё обыскал,нет папки крэш,в диспетчере задач от него ноль следов.
Может,вы сможете показать где у вас находится эта папка?
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