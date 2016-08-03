проблемы с запуском МТ5
Терминал ВЫГРУЖАЕТСЯ из памяти? Или нет подключения к торговому счёту?
что значит ВЫГРУЖАЕТСЯ?
окно терминала отображается буквально 5 секунд,происходит звук подключения и сразу отрубаетсся
что значит ВЫГРУЖАЕТСЯ?
Программа может быть: развёрнута на всё окно, свёрнута или закрыта - то есть ВЫГРУЖЕНА из памяти. Что именно происходит у Вас? Терминал после появления на 5 секунд просто сворачивается или терминал закрывается?
Программа закрывается (полностью выгружается из памяти) если кликнуть на крестик в правом углу программы:
Программа может быть: развёрнута на всё окно, свёрнута или закрыта - то есть ВЫГРУЖЕНА из памяти. Что именно происходит у Вас? Терминал после появления на 5 секунд просто сворачивается или терминал закрывается?
Программа закрывается (полностью выгружается из памяти) если кликнуть на крестик в правом углу программы:
Полностью закрывается терминал через 5 секунд после запуска.
Какая операционная система у Вас? Какой процессор? Скачайте, пожалуйста, официальный инсталлятор с этого форума Скачать MetaTrader 5.
отсюда и качал,windows 10,intel core i5-4210,из разных источников качал пробовал
Посмотрите в каталоге данных терминала папку и лог-файл /Crash/crash.log. Если не успеете открыть каталог данных, то ищите каталог данных в папке
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала
Посмотрите в каталоге данных терминала папку и лог-файл /Crash/crash.log. Если не успеете открыть каталог данных, то ищите каталог данных в папке
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала
вот это?
Да, где-то здесь должна быть папка /Crash/crash.log.
Кстати, а если посмотреть в Диспетчере задач - там не остаются такие процессы:
- MetaTrader 5 Client Terminal
- MetaEditor
Особенно важно проверить не остаётся ли MetaEditor (не важно, что Вы сейчас скажите "Я его не запускал").
Да, где-то здесь должна быть папка /Crash/crash.log.
Кстати, а если посмотреть в Диспетчере задач - там не остаются такие процессы:
- MetaTrader 5 Client Terminal
- MetaEditor
Особенно важно проверить не остаётся ли MetaEditor (не важно, что Вы сейчас скажите "Я его не запускал").
Может,вы сможете показать где у вас находится эта папка?
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в итоге терминал включается и моментльно отключается без признаков запуска,у кого было такое,как лечить?