Индикаторы: Точка разворота
Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.
Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?
С уважением, Виктор.
Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.
Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?
С уважением, Виктор.
Есть много готовых индикаторов разворота и еще больше не реализованных идей, на все просто время не хватает. Но если Вам это интересно, мы можем более тесно поработать в этом направлении.
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Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.
Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?
С уважением, Виктор.
индикатор сегодня дал сигнал на продажу.
Красный наверх,зелёный на низ?
Или не обязательно?
Скажите,что означают цвета?
Красный наверх,зелёный на низ?
Или не обязательно?
Владимир,а как его в роботе применить?? vcm_ind_UP =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?); что вместо ? поставит
vcm_ind_DN =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?);
а ,похоже,ничего.он вроде без индикаторных буферов. как вариант,попробовать добавить их самому 2 буфера и задавать им значения,например,1 в зависимости от того,что он нарисовал. будут буферы 0,1. как только значение отличается от empty_value или равно 1 - это сигнал?
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Точка разворота:
Индикатор показывает точку разворота цены.
Автор: Vladimir Khlystov