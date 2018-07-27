Индикаторы: Точка разворота

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Точка разворота:

Индикатор показывает точку разворота цены.

Автор: Vladimir Khlystov

 

Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.  

Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?

С уважением, Виктор. 

 
victor-kaskad:

Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.  

Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?

С уважением, Виктор. 

Есть много готовых индикаторов разворота и еще больше не реализованных идей, на все просто время не хватает. Но если Вам это интересно, мы можем более тесно поработать в этом направлении.

Адрес моей почты и скайп Вы можете найти в моих контактных данных. 

 
victor-kaskad:

Добрый день, Владимир. Тема разворота цены очень важная и актуальная, и довольно не простая. Сочетание свечей, которые Вы предлагаете в этом индикаторе может кому-то и пригодиться, но было бы интереснее, если бы индикатор предсказал разворот на пике вершины с последующим резким движением на сел, что видно на этом графике. Вот такой бы индикатор хотелось бы иметь. Я знаю, что есть (и у Вас тоже) индикаторы разворота на свечных фигурах, но это все довольно условно и использовать в торговых системах несколько неопределенно. Сигнал по фигуре окончательно формируется при закрытии текущей свечи, как позже, чем хотелось бы.  

Нет ли у Вас чего-то по интереснее, или скажем, возможно ли это сделать?

С уважением, Виктор. 

индикатор сегодня дал сигнал на продажу.

 

 
Скажите,что означают цвета?
Красный наверх,зелёный на низ?
Или не обязательно?
 
Alexander Herter:
Скажите,что означают цвета?
Красный наверх,зелёный на низ?
Или не обязательно?
да именно так
 

Владимир,а как его в роботе применить??      vcm_ind_UP =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?); что вместо ? поставит

                                                                    vcm_ind_DN =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?);

 
Alercandr:

Владимир,а как его в роботе применить??      vcm_ind_UP =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?); что вместо ? поставит

                                                                    vcm_ind_DN =iCustom(Symbol(),0,"cm_ind_level_cndl" ,Candles,History,?,?);

а ,похоже,ничего.он вроде без индикаторных буферов. как вариант,попробовать добавить их самому 2 буфера и задавать им значения,например,1 в зависимости от того,что он нарисовал. будут буферы 0,1. как только значение отличается от empty_value или равно 1 - это сигнал?
 
ivanivan_11:
а ,похоже,ничего.он вроде без индикаторных буферов. как вариант,попробовать добавить их самому 2 буфера и задавать им значения,например,1 в зависимости от того,что он нарисовал. будут буферы 0,1. как только значение отличается от empty_value или равно 1 - это сигнал?
Юзайте графические объекты, и будет вам счастье!
 
Evgeny Belyaev:
Юзайте графические объекты, и будет вам счастье!
а я не умею)) можно просто ГП записывать и читать их из советника?
 
Evgeny Belyaev:
Юзайте графические объекты, и будет вам счастье!
счастье будет не долгим и закончится в оптимизаторе
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