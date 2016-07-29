Есть ли эталонные котировки на форекс, к которым можно прибегнуть в разбирательстве? - страница 2
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Из моих примеров:
2010 год. Известный брокер F.....4...o. На моих глаза в терминале перерисовался минутный участок котировок длиной в 20-25 свечей, причем перерисовался весьма значительно. Я написал на форуме замечание. Модератор (а он же и исполнительный директор) сказал - что ЭТО НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ, у брокера нет такой возможности перерисовывать котировки задним числом.
Далее, апрель 2016. Я как-то пытался спорить с компанией G.......l , какого х.. она за час нарисовала 3 тени EURUSD высотой 300-400 пунктов (5-значных), и не нужно ли пригладить их? В ответ я был вежливо послан, мотивируя, что они берут котировки у самых лучших поставщиков в мире. Я ради интереса сравнил эти котировки с тремя другими самыми известными брокерами, и у них на графиках все гладко.
Вспомнил еще пример - мой приятель из Новосиба в далеком 2008 году за ночь поднял с 300$ аж 67000$. Итог - счет заблокирован, затем разблокирован, на счете списана прибыль. В техподдержке сообщили, что были нерыночные котировки :((( И это как раз в тот момент, когда он уже присматривал себе BMW, такой удар ёмаё... / Пара была USDZAR :)
Вспомнил еще пример - мой приятель из Новосиба в далеком 2008 году за ночь поднял с 300$ аж 67000$. Итог - счет заблокирован, затем разблокирован, на счете списана прибыль. В техподдержке сообщили, что были нерыночные котировки :((( И это как раз в тот момент, когда он уже присматривал себе BMW, такой удар ёмаё... / Пара была USDZAR :)
Котировки, с которыми вы (мы) работаете - это котировки самого ДЦ (или банка с кот. ДЦ работает), т.к. контракты, кот. мы покупаем, это также контракты выпущенные самим ДЦ или его банком, обеспечивающим ликвидность. При этом, ДЦ или банк имеют полное право котировать выпускаемые ими инструменты, а также изменять котировки, признанные нерыночными.
Котировки от Bloomberg (Блумберг) — информационное агентство, финансовые новости, котировки денежного и фондового рынка.
По поводу разбирательств вопрос лучше задать регуляторам ЦРФИН или КРОУФР .
Котировки им поставляют, но когда им невмоготу могут опуститься и до подделки котировок. Так как они посредники
Им поставляют, и на этой основе они котируют. Близкий аналог - банковские фьючерсы и опционы. По базовому активу они могут совпадать с биржевыми, но котируют такие инструменты сами выпускающие их банки.
У ДЦ поставщиком котировок является банк, обеспечивающий ликвидность. Но никак не Bloomberg или Reuters. Само ДЦ, если оно выпускает контракт, аналогично имеет право его котировать.
Им поставляют, и на этой основе они котируют. Близкий аналог - банковские фьючерсы и опционы. По базовому активу они могут совпадать с биржевыми, но котируют такие инструменты сами выпускающие их банки.
У ДЦ поставщиком котировок является банк, обеспечивающий ликвидность. Но никак не Bloomberg или Reuters. Само ДЦ, если оно выпускает контракт, аналогично имеет право его котировать.
не знаю как у вас, у моего брокера. Поставщики отдельно, банки отдельно. Ссылки на конкретных поставщиков идут отдельно и в каких банках Европы, Америки они хранят средства отдельно, не скрывают.
Это не у нас.) Это ценообразование Форекс. Оч упрощенно.
У вас м.б. по другому. Учитывая, что вы работаете с брокером, а не с ДЦ.