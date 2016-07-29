Есть ли эталонные котировки на форекс, к которым можно прибегнуть в разбирательстве? - страница 2

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Из моих примеров: 

2010 год. Известный брокер F.....4...o. На моих глаза в терминале перерисовался минутный участок котировок длиной в 20-25 свечей, причем перерисовался весьма значительно.  Я написал на форуме замечание. Модератор (а он же и исполнительный директор) сказал - что ЭТО НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ, у брокера нет такой возможности перерисовывать котировки задним числом. 

Далее, апрель 2016.  Я как-то пытался спорить с компанией G.......l , какого х.. она за час нарисовала 3 тени EURUSD  высотой 300-400 пунктов (5-значных), и не нужно ли пригладить их? В ответ я был вежливо послан, мотивируя, что они берут котировки у самых лучших поставщиков в мире. Я ради интереса сравнил эти котировки с тремя другими самыми известными брокерами, и у них на графиках все гладко.  

 
Вспомнил еще пример - мой приятель из Новосиба в далеком 2008 году за ночь поднял с 300$ аж 67000$.  Итог - счет заблокирован, затем разблокирован, на счете списана прибыль. В техподдержке сообщили, что были нерыночные котировки :(((  И это как раз в тот момент, когда он уже присматривал себе BMW, такой удар ёмаё...   / Пара была USDZAR :)
 
Mikhail Zhitnev:
Вспомнил еще пример - мой приятель из Новосиба в далеком 2008 году за ночь поднял с 300$ аж 67000$.  Итог - счет заблокирован, затем разблокирован, на счете списана прибыль. В техподдержке сообщили, что были нерыночные котировки :(((  И это как раз в тот момент, когда он уже присматривал себе BMW, такой удар ёмаё...   / Пара была USDZAR :)
Котировки, с которыми вы (мы) работаете - это котировки самого ДЦ (или банка с кот. ДЦ работает), т.к. контракты, кот. мы покупаем, это также контракты выпущенные самим ДЦ или его банком, обеспечивающим ликвидность. При этом, ДЦ или банк имеют полное право котировать выпускаемые ими инструменты, а также изменять котировки, признанные нерыночными.
 
Ну можно ещё сравнить с фьючерсом от самого СМЕ, применить смещение и увидеть наглядно  насколько ваш брокер вас нае... как грица....
 
Mikhail Zhitnev:
Вспомнил еще пример - мой приятель из Новосиба в далеком 2008 году за ночь поднял с 300$ аж 67000$.  Итог - счет заблокирован, затем разблокирован, на счете списана прибыль. В техподдержке сообщили, что были нерыночные котировки :(((  И это как раз в тот момент, когда он уже присматривал себе BMW, такой удар ёмаё...   / Пара была USDZAR :)
ну чего хотели, когда вы в плюсе, то не рыночная котировка, когда в минусе сам дурак Все 67000 это большая сумма, им дешевле контору закрыть, чем выплатить такие деньги.
 
Yuriy Asaulenko:
Котировки, с которыми вы (мы) работаете - это котировки самого ДЦ (или банка с кот. ДЦ работает), т.к. контракты, кот. мы покупаем, это также контракты выпущенные самим ДЦ или его банком, обеспечивающим ликвидность. При этом, ДЦ или банк имеют полное право котировать выпускаемые ими инструменты, а также изменять котировки, признанные нерыночными.
Котировки им поставляют, но когда им невмоготу могут опуститься и до подделки котировок. Так как они посредники
 

Котировки от Bloomberg (Блумберг) — информационное агентство, финансовые  новости, котировки денежного и фондового рынка. 

 По поводу разбирательств вопрос лучше задать регуляторам ЦРФИН или КРОУФР .  

 
Alexey Busygin:
Котировки им поставляют, но когда им невмоготу могут опуститься и до подделки котировок. Так как они посредники

Им поставляют, и на этой основе они котируют. Близкий аналог - банковские фьючерсы и опционы. По базовому активу они могут совпадать с биржевыми, но котируют такие инструменты сами выпускающие их банки. 

У ДЦ поставщиком котировок является банк, обеспечивающий ликвидность. Но никак не Bloomberg или Reuters. Само ДЦ, если оно выпускает контракт, аналогично имеет право его котировать.

 
Yuriy Asaulenko:

Им поставляют, и на этой основе они котируют. Близкий аналог - банковские фьючерсы и опционы. По базовому активу они могут совпадать с биржевыми, но котируют такие инструменты сами выпускающие их банки. 

У ДЦ поставщиком котировок является банк, обеспечивающий ликвидность. Но никак не Bloomberg или Reuters. Само ДЦ, если оно выпускает контракт, аналогично имеет право его котировать.

не знаю как у вас, у моего брокера. Поставщики отдельно, банки отдельно. Ссылки на конкретных поставщиков идут отдельно и в каких банках Европы, Америки они хранят средства отдельно, не скрывают.
 
Alexey Busygin:
не знаю как у вас, у моего брокера. Поставщики отдельно, банки отдельно. Ссылки на конкретных поставщиков идут отдельно и в каких банках Европы, Америки они хранят средства отдельно, не скрывают.

Это не у нас.) Это ценообразование Форекс. Оч упрощенно.

У вас м.б. по другому. Учитывая, что вы работаете с брокером, а не с ДЦ. 

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