а годы уходят, уходят, вернуться назад не хотят...

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прибыли нет, тяжелая работа только  день за днем, год за годом....

what is the matter ?  my friends ? what is wrong ?

https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA

https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY


так, на всякий случай, MQ - is the best !!!

Олег Погудин "В нашем доме война отгремела"
Олег Погудин "В нашем доме война отгремела"
  • 2015.05.07
  • www.youtube.com
Олег Погудин "В нашем доме война отгремела" Концерт «Песни Великой войны», Москва, 7 мая 2015 г. В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пул...
 
Может Вас утешит - Вы не один без прибыли - таких трейдеров большинство
 
Удача награждает настойчивых............
 
Oleg Savela:
Удача награждает настойчивых............
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
 
Alexey Busygin:
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
)))))))))))))))))))))
[Удален]  

Ага , награждает,,,,,,, нервным тиком , нервным стресом ,головной болью

и  в конце месяца  немного денущек на лечение 

 
Denis Sartakov:

прибыли нет, тяжелая работа только  день за днем, год за годом....

what is the matter ?  my friends ? what is wrong ?

https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA

https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY


так, на всякий случай, MQ - is the best !!!

в чем заключается ваша тяжелая работа?
 
Oleg Savela:
)))))))))))))))))))))
По этому мужики жаждут удачи, а женщины хотят успеха.
 
Alexey Busygin:
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Верно. Удача, как и женщина, предпочитает тех, кто способен властвовать над ней.
 
Oleg Savela:
Удача награждает настойчивых............
так выглядит удача
 
Pavel Gotkevitch:
Верно. Удача, как и женщина, предпочитает тех, кто способен властвовать над ней.
Вот уж великий русский язык ))))) Немного поумничаю -  эт японская пословица, а в ихнем языке слово удача и успех одно и то же )))))
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