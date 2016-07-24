а годы уходят, уходят, вернуться назад не хотят...
Может Вас утешит - Вы не один без прибыли - таких трейдеров большинство
Удача награждает настойчивых............
Oleg Savela:Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Удача награждает настойчивых............
Удача награждает настойчивых............
Alexey Busygin:)))))))))))))))))))))
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Ага , награждает,,,,,,, нервным тиком , нервным стресом ,головной болью
и в конце месяца немного денущек на лечение
Denis Sartakov:в чем заключается ваша тяжелая работа?
what is the matter ? my friends ? what is wrong ?
прибыли нет, тяжелая работа только день за днем, год за годом....
what is the matter ? my friends ? what is wrong ?
https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA
https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY
так, на всякий случай, MQ - is the best !!!
Oleg Savela:По этому мужики жаждут удачи, а женщины хотят успеха.
)))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))
Alexey Busygin:Верно. Удача, как и женщина, предпочитает тех, кто способен властвовать над ней.
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Удача баба капризная и награждает, тех кто ей нравится довольный и счастливых. Успех мужик серьезный и награждает настойчивых и целеустремленных.
Oleg Savela:
Удача награждает настойчивых............
Удача награждает настойчивых............
Pavel Gotkevitch:Вот уж великий русский язык ))))) Немного поумничаю - эт японская пословица, а в ихнем языке слово удача и успех одно и то же )))))
Верно. Удача, как и женщина, предпочитает тех, кто способен властвовать над ней.
Верно. Удача, как и женщина, предпочитает тех, кто способен властвовать над ней.
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прибыли нет, тяжелая работа только день за днем, год за годом....
what is the matter ? my friends ? what is wrong ?
https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA
https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY
так, на всякий случай, MQ - is the best !!!