а годы уходят, уходят, вернуться назад не хотят... - страница 2
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прибыли нет, тяжелая работа только день за днем, год за годом....
what is the matter ? my friends ? what is wrong ?
https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA
https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY
так, на всякий случай, MQ - is the best !!!
Вот она удача....
Точно:
В Германии тоже хорошо, вот только утром просыпаешься, в окно выглядываешь, а в городе - немцы!
прибыли нет, тяжелая работа только день за днем, год за годом....
what is the matter ? my friends ? what is wrong ?
https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA
https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY
так, на всякий случай, MQ - is the best !!!
Ну что это за песни?