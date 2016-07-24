а годы уходят, уходят, вернуться назад не хотят... - страница 2

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Denis Sartakov:

прибыли нет, тяжелая работа только  день за днем, год за годом....

what is the matter ?  my friends ? what is wrong ?

https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA

https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY


так, на всякий случай, MQ - is the best !!!

...А годы летят, наши годы как птицы летят, 
И некогда нам оглянуться назад.
 
Alexandr Saprykin:
Вот она удача....
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0131661.jpg  82 kb
[Удален]  
khorosh:...И некогда нам оглянуться назад.
в смысле подписать приговор ошибкам ?
 
Oleg Savela:
Вот она удача....

Точно:

красиво жить не запретишь 

[Удален]  
В Германии тоже хорошо, вот только утром просыпаешься, в окно выглядываешь, а в городе - немцы!
 
Alexander Antoshkin:
В Германии тоже хорошо, вот только утром просыпаешься, в окно выглядываешь, а в городе - немцы!
))))))))))))))))))))
 
Denis Sartakov:

прибыли нет, тяжелая работа только  день за днем, год за годом....

what is the matter ?  my friends ? what is wrong ?

https://www.youtube.com/watch?v=mbpUQwdiRUA

https://www.youtube.com/watch?v=2x309LePfgY


так, на всякий случай, MQ - is the best !!!

Ну что это за песни?  

 

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