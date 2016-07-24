Нужен ли вам при поиске в CodeBase фильтр по MT4 / MT5

Новый комментарий
 
  • 49% (28)
  • 16% (9)
  • 12% (7)
  • 23% (13)
Всего проголосовало: 57
 

Суть в том что если ищешь скрипт/индикатор/советник только для MT5 то мне в принципе не нужны результаты по MT4 а приходится пролистывать кучу страниц в поисках того что нужно.

На данный момент вижу есть только пометка в поиске что относится к MT4 а что к MT5, заметил кстати не сразу, такое есть, а значит добавить такой фильтр дело техники и по идее много времени не должно занять.

Если нужен не только такой фильтр, то напишите какой. 

Еще не понял почему я сам не могу голосовать в опросе =) - я за такой фильтр 

 

Не понял... Чем не устраивают имеющиеся фильтры?


 
Alexey Viktorov:

Не понял... Чем не устраивают имеющиеся фильтры?


где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог  и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase  и ищу там . но там они все в свалке 

просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был 

 
Yurij Izyumov:

где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог  и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase  и ищу там . но там они все в свалке 

просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был 

конечно, юра изюмов, это очень надо, о чем ты говоришь, без этой feature ну никуда !

пиши... я когда опять выпью, тебе отвечу  ...   странно, "отвечу" - как-то странно звучит....  может надо сказать - I'll reply.. or something else...

sorry, i'm drunk....

 
Yurij Izyumov:

где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог  и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase  и ищу там . но там они все в свалке 

просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был 

Фильтр и расширенный поиск это совсем разные понятия.
Новый комментарий