Нужен ли вам при поиске в CodeBase фильтр по MT4 / MT5
- Нужен ли поиск(фильтр) по личным сообщениям?
- Фильтр по авторам для CodeBase
- Вам нужен поиск по конкретной ветке/веткам?
Суть в том что если ищешь скрипт/индикатор/советник только для MT5 то мне в принципе не нужны результаты по MT4 а приходится пролистывать кучу страниц в поисках того что нужно.
На данный момент вижу есть только пометка в поиске что относится к MT4 а что к MT5, заметил кстати не сразу, такое есть, а значит добавить такой фильтр дело техники и по идее много времени не должно занять.
Если нужен не только такой фильтр, то напишите какой.
Еще не понял почему я сам не могу голосовать в опросе =) - я за такой фильтр
Не понял... Чем не устраивают имеющиеся фильтры?
где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase и ищу там . но там они все в свалке
просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был
где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase и ищу там . но там они все в свалке
просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был
конечно, юра изюмов, это очень надо, о чем ты говоришь, без этой feature ну никуда !
пиши... я когда опять выпью, тебе отвечу ... странно, "отвечу" - как-то странно звучит.... может надо сказать - I'll reply.. or something else...
sorry, i'm drunk....
где же вы видите фильтр , если мне нужен конкретный советник или индикатор , я не буду заходить в каталог и перебирать все тысячи скриптов, я иду в поиск и там выбираю поисковый запрос, и выбираю раздел CodeBase и ищу там . но там они все в свалке
просто пример , попробуйте найти советник который "торгует от линий" нарисованных трейдером, для MT4 я нашел простым запросом - "торговля от линий" , но для MT5 я не смог найти, не уверен что потому что там его нет, говорят был
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