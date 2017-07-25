Фильтр по авторам для CodeBase
Заходишь в профиль, там ссылочка на публикации.
Пояснение от автора опроса- CodeBase последнее время просто заспамлен несколькими плодовитыми авторами и найти что-то полезное становиться проблематично. Без обид, но пара персон просто забили всё в разделе MQL5 и мне например их творчество не интересно, но любопытны творения других авторов, но как раз их-то и не видно на сайте
Я считаю, что нужен дугой фильтр, а именно фильтр по типам индикаторов, советников, скриптов... Например, для индикаторов: трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объемов и так далее. Эти типы индикаторов написаны в предисловии к CodeBase, но фильтра нет. И приходится перелопачивать...
Я считаю, что нужен дугой фильтр, а именно фильтр по типам индикаторов, советников, скриптов... Например, для индикаторов: трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объемов и так далее. Эти типы индикаторов написаны в предисловии к CodeBase, но фильтра нет. И приходится перелопачивать...
согласен, навигация помимо элементарного дерева конечно нужна. А то CodeBase постепенно превращается в местный аналог почивших SourceForge, GoogleCode то есть репозитарий мёртвого кода в котором ничего нельзя найти, если не знать изначально :-(
Вроде проблем с этим нет, есть в профиле пользователей раздел "Публикации"
проблем посмотреть изделия конкретного пользователя действительно нет.
а вот проблема "легко посмотреть что там в CodeBase помимо персон XX,YY" есть :-(
Пояснение от автора опроса- CodeBase последнее время просто заспамлен несколькими плодовитыми авторами и найти что-то полезное становиться проблематично. Без обид, но пара персон просто забили всё в разделе MQL5 и мне например их творчество не интересно, но любопытны творения других авторов, но как раз их-то и не видно на сайте
Пояснение от автора опроса- CodeBase последнее время просто заспамлен несколькими плодовитыми авторами и найти что-то полезное становиться проблематично. Без обид, но пара персон просто забили всё в разделе MQL5 и мне например их творчество не интересно, но любопытны творения других авторов, но как раз их-то и не видно на сайте
Я уже как-то писал, рылся в КБ, обнаружил странный код из нескольких строчек, который просто тупо открывал три ордера подряд
Хочется, чтобы такой мусор был удален
Такое чувство, что модерация там давно отсутствует
Я уже как-то писал, рылся в КБ, обнаружил странный код из нескольких строчек, который просто тупо открывал три ордера подряд
Хочется, чтобы такой мусор был удален
Такое чувство, что модерация там давно отсутствует
Подозреваю что такая жёсткая модерация в CodeBase физически невозможна...Отдал человек свои пять строчек кода на всеобщий доступ,оформил должным образом - с чего ему отказать-то?
а вот чего придумать чтобы подобные пятистрочия и творения особо плодовитых авторов не забивали основные страницы - не знаю как, но чего должно быть.
хотя-бы по аналогии с маркетом - там в аналогичных разделах есть фильтры
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