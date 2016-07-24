Кто помнит где лежит индикатор скрипт
- Не могу найти помогите
- ПОМОГИТЕ !!!! переделать индиктор с MT4 под MT5.(бесплатно)
- Как получить параметры Open,Low,High,Close в МQL5?
который при пересечении индикатором даёт звуковой сигнал
Это как?
Не может такого быть в природе, чтобы скрипт реагировал на совершенно левый индикатор. Должен быть какой-то конкретный индикатор с такой функцией.
да есть че нет то нашёл но мт4 надо мт 5
Это как?
В индикаторе реализован OnCalculated(... prices[]) то есть альтернативный(и мало освещённый) вид OnCalculate и когда мышом перетаскиваешь его на график появляется пункт "Применить в последнему индикатору"
Тогда никакой фантастики - индикатору в OnCalculate прилетят данные от пред.индикатора а не набор open[],high[],low[],close[]. Остаётся только закодить интерактивную HLINE и всё в общем-то..
В индикаторе реализован OnCalculated(... prices[]) то есть альтернативный(и мало освещённый) вид OnCalculate и когда мышом перетаскиваешь его на график появляется пункт "Применить в последнему индикатору"
Тогда никакой фантастики - индикатору в OnCalculate прилетят данные от пред.индикатора а не набор open[],high[],low[],close[]. Остаётся только закодить интерактивную HLINE и всё в общем-то..
Ох елки, совсем забыло про prices[]. Да. Возможен такой индикатор. Хоть одно полезное приложение этой фичи нашлось, а то совсем не популярная была.
Объясните, с какой целью вы здесь пишите, если совершенно ничего не понимаете? Даже совсем не хватает проверить свой код в работе?
Сделайте хоть один вменяемо адекватный поступок, хотя бы теперь проверьте свой код в работе.
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