Кто помнит где лежит индикатор скрипт

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Кто помнит где лежит индикатор скрипт который при пересечении индикатором даёт звуковой сигнал,видел раньше счас не могу найти. МТ5 МТ5
 
Aleksandr Nekrasov:
  который при пересечении индикатором даёт звуковой сигнал
Это как?
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Dmitriy Demidov:
Это как?
кидаешь линию на график индикатора и при пересечении звук 
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Aleksandr Nekrasov:
кидаешь линию на график индикатора и при пересечении звук 
 такой алерт есть где когда индикатор пересекает значение n  то выдаёт звуковой сигнал. 
 
Не может такого быть в природе, чтобы скрипт реагировал на совершенно левый индикатор. Должен быть какой-то конкретный индикатор с такой функцией.
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Dmitry Fedoseev:
Не может такого быть в природе, чтобы скрипт реагировал на совершенно левый индикатор. Должен быть какой-то конкретный индикатор с такой функцией.
да есть че нет то нашёл но мт4 надо мт 5
 
Aleksandr Nekrasov:
да есть че нет то нашёл но мт4 надо мт 5
Да ну! Покажите, объясню, что это не то, о чем вы спрашивали.
 
Dmitriy Demidov:
Это как?

В индикаторе реализован OnCalculated(... prices[]) то есть альтернативный(и мало освещённый) вид OnCalculate и когда мышом перетаскиваешь его на график появляется пункт "Применить в последнему индикатору"

Тогда никакой фантастики - индикатору в OnCalculate прилетят данные от пред.индикатора а не набор open[],high[],low[],close[]. Остаётся только закодить интерактивную HLINE и всё в общем-то..

 
Ох елки, совсем забыло про prices[]. Да. Возможен такой индикатор. Хоть одно полезное приложение этой фичи нашлось, а то совсем не популярная была.
 
Maxim Kuznetsov:

В индикаторе реализован OnCalculated(... prices[]) то есть альтернативный(и мало освещённый) вид OnCalculate и когда мышом перетаскиваешь его на график появляется пункт "Применить в последнему индикатору"

Тогда никакой фантастики - индикатору в OnCalculate прилетят данные от пред.индикатора а не набор open[],high[],low[],close[]. Остаётся только закодить интерактивную HLINE и всё в общем-то..

Ага, это только если "последний индикатор" содержит данные в единственном 0-м буфере. Шаг в сторону, и работать не будет.
 
Dmitry Fedoseev:
Ох елки, совсем забыло про prices[]. Да. Возможен такой индикатор. Хоть одно полезное приложение этой фичи нашлось, а то совсем не популярная была.

Dmitry Fedoseev:

Объясните, с какой целью вы здесь пишите, если совершенно ничего не понимаете? Даже совсем не хватает проверить свой код в работе?

Сделайте хоть один вменяемо адекватный поступок, хотя бы теперь проверьте свой код в работе

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