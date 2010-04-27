Компилляция билд 269
Указанный Вами код раньше нормально компилировался по нашему недосмотру. В данный момент мы несколько ужесточили синтаксис. Если указано слово class (или struct) то дальше должно идти определение класса (структуры). Если же надо объявить соответствующую переменную, то в качестве типа используется одно имя этого класса (структуры) без слова class (struct).
То есть, нет типа данных class CTimeFiltr, а есть тип данных CTimeFiltr
Спасибо.
... и до кучи:
Последние несколько бильдов часто удается скомпилировать только по второму нажатию кнопки "Компилировать" по первому выдает:
Отправил Вам личное сообщение
... и до кучи:
Последние несколько бильдов часто удается скомпилировать только по второму нажатию кнопки "Компилировать" по первому выдает:
Да. у меня никак не получается откомпилировать файлы из статьи про ICQ.
Code generator error . и всё.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
код в более ранних версиях компилировался, теперь не хочет: