Компилляция билд 269

Новый комментарий
 

код в более ранних версиях компилировался, теперь не хочет:

 

 

Указанный Вами код раньше нормально компилировался по нашему недосмотру. В данный момент мы несколько ужесточили синтаксис. Если указано слово class (или struct) то дальше должно идти определение класса (структуры). Если же надо объявить соответствующую переменную, то в качестве типа используется одно имя этого класса (структуры) без слова class (struct).

То есть, нет типа данных class CTimeFiltr, а есть тип данных CTimeFiltr

 
В следующей версии такое объявление будет ошибкой

 

Спасибо.

 

... и до кучи:

Последние несколько бильдов часто удается скомпилировать только по второму нажатию кнопки "Компилировать" по первому выдает:

 

 
zigan:

Спасибо.

 

... и до кучи:

Последние несколько бильдов часто удается скомпилировать только по второму нажатию кнопки "Компилировать" по первому выдает:

 

Отправил Вам личное сообщение
 
mql5:
Отправил Вам личное сообщение
А можно мне тоже личное сообщение? У меня така же фигня.
 
MetaDriver:
А можно мне тоже личное сообщение? У меня така же фигня.

Конечно, но лучше, если Вы обо всех найденных ошибках будете сообщать в сервисдеск.

Вот тут описание как это сделать.

 
zigan:

... и до кучи:

Последние несколько бильдов часто удается скомпилировать только по второму нажатию кнопки "Компилировать" по первому выдает:


Да. у меня никак не получается откомпилировать файлы из статьи про ICQ.

Code generator error . и всё.

Новый комментарий