Опять история
Сегодня история сделок/ордеров полностью отсутствует.
Установите "Всю историю"
Rosh:
Установите "Всю историю"
Установите "Всю историю"
Да, Спасибо!
zigan:Помогло, но как оказалось не надолго. Через некоторое время(поразному от неколько секунд до минут) спосок сделок исчезает, потом, если подождать, опять появляется в усеченном варианте, снова исчезает и т.д.
Да, Спасибо!
Запущен ли на чарте какой-нибудь советник или бесконечный скрипт? Устойива ли свзять с сервером, пишется что-нибудь в логи терминала?
Есть ли там вызовы функции HistorySelect (на всякий случай спрашиваю).
Rosh:Запущены четыре советника. во всех есть вызовы HistorySelect. В логах только торг.операции. Кроме этого семь терминалов мт4 с советниками(работают без проблем со связью).
Запущен ли на чарте какой-нибудь советник или бесконечный скрипт? Устойива ли свзять с сервером, пишется что-нибудь в логи терминала?
Есть ли там вызовы функции HistorySelect (на всякий случай спрашиваю).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вкладка Инструменты/История: Выбран период - Последний месяц.
Кол-во ордеров(сделок) сомопроизвольно меняется, как будто кто-то постоянно переключает период: месяц-день-месяц-день...и т.д.