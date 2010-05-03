Опять история

Вкладка Инструменты/История: Выбран период - Последний месяц.

Кол-во ордеров(сделок) сомопроизвольно меняется, как будто кто-то постоянно переключает период: месяц-день-месяц-день...и т.д.

 

Сегодня история сделок/ордеров полностью отсутствует.

 
Установите "Всю историю"



 
Да, Спасибо!

 
Помогло, но как оказалось не надолго. Через некоторое время(поразному от неколько секунд до минут) спосок сделок исчезает, потом, если подождать, опять появляется в усеченном варианте, снова исчезает и т.д.
 

Запущен ли на чарте какой-нибудь советник или бесконечный скрипт? Устойива ли свзять с сервером, пишется что-нибудь в логи терминала?

Есть ли там вызовы функции HistorySelect (на всякий случай спрашиваю).

 
Запущены четыре советника. во всех есть вызовы HistorySelect. В логах только торг.операции. Кроме этого семь терминалов мт4 с советниками(работают без проблем со связью).
