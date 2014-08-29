Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перенесено из ветки Пиши и зарабатывай на MQL5
Подскажите, как модифицировать т.е. изменить величину стоп лоса в mql5. На четверке я спокойно это умею делать. Вот стал переделывать робота на 5 версию и застрял.
Перенесено из ветки Пиши и зарабатывай на MQL5
Подскажите, как модифицировать т.е. изменить величину стоп лоса в mql5. На четверке я спокойно это умею делать. Вот стал переделывать робота на 5 версию и застрял.
Тестер выплёвывает графу без нужных индикаторов, тира стохастик,итд, приходится потом добавлять, как сделать так чтобы добавлялись автоматический.
Используйте необходимый шаблон, о шаблонах можно почитать в разделе справки терминала Справка по MetaTrader 5 → Работа с графиками → Шаблоны и профили:
В терминале существует несколько предопределенных имен шаблонов:
Для того чтобы создать шаблон с нужными параметрами (или изменить существующий), настройте график необходимым образом и сохраните шаблон под требуемым именем, используя соответствующую команду.
Может кто подскажет примерчики, статейки на тему?
Глобальные переменные клиентского терминала.
Надо бы раскрыть тему. В Справке не нашел ни одного реального примера. Сижу вот, пытаюсь сообразить как создать такую переменную. Пока на мои варианты выдает ошибку.
Может кто подскажет примерчики, статейки на тему?
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Учимся курить мануал, люди ведь писали буквы в слова складывали а вы их так в игнор.
GlobalVariableSet("имя_переменной",устанавливаемое_значение)
Устанавливает новое значение глобальной переменной. Если переменная не существует, то система создает новую глобальную переменную.
Пасиб, вот оно:
Откуда ж мне, чайнику непрогретому, о кавычках было знать?))
Для Справки mql5 примера то нету))
В мануале приведено что имя глобальной переменной задаётся типа стринг, кавычки это обычный способ задания строки.
Читайте правила ибо они rules.
Можно задать так:
{ // .. нового бара
static datetime New_Time=0; // Время текущего бара
New_Bar=false; // Нового бара нет
if(New_Time!=Time[0]) // Сравниваем время
{
New_Time=Time[0]; // Теперь время такое
New_Bar=true; // Поймался новый бар
}
}
Вот я ее переделал на mql5:
{ // .. нового бара
static datetime New_Time=0; // Время текущего бара
New_Bar=false; // Нового бара нет
MqlTick last_tick;//Здесь будут храниться цены последнего пришедшего тика
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//заполняем структуру last_tick последними ценами текущего символа.
if(New_Time!=last_tick.time) // Сравниваем время
{
New_Time=last_tick.time; // Теперь время такое
New_Bar=true; // Поймался новый бар
}
}
Наверно я как-то не правильно извлекаю время нового бара.
Но вот что-то переменная New_Bar каждый тик становится true.
Наверно я как-то не правильно извлекаю время нового бара.
потому что вы берете каждый раз новое время тика, и оно конечно не равно предыдущему.
а в прошлой функции вы брали время начала бара. поэтому и тут берите время бара, а не тика.