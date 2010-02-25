MetaTrader 5 Build 250
Попробуйте перекомпилировать вручную эксперт.
Да это связано именно с экспертом, простенький эксперт прошёл сразу:
2010.02.25 10:04:08 Experts Expert Son (AUDUSD,H4) loaded successfully.
Мне стыдно признаться, но я не понимаю "в личку". Дайте е-майл.
Послал эксперт, если всё сделал правильно.
"В личку" - это послать Личное сообщение прямо на форуме. Советую почитать MQL5 Community - Памятка пользователя, там есть полезные вещи.
Erm955:Получил, ошибка подтвердилась. Разберемся, спасибо.
Спасибо за сообщение, ошибка исправлена. Ждите обновлений.
Что-то произошло с загрузкой экпертов:
2010.02.24 08:07:47 Experts Loading of G_JH4 (GBPJPY,H4) failed