MetaTrader 5 Build 250

Что-то произошло с загрузкой экпертов:

2010.02.24 08:07:47 Experts Loading of G_JH4 (GBPJPY,H4) failed
 

 
Попробуйте перекомпилировать вручную эксперт.

 

Сделал, не помогло (то есть что значит-вручную? я просто перекомпилировал!) .

2010.02.25 09:28:43 Experts Loading of AudH4 (AUDUSD,H4) failed
 

 

 
Можете предоставить код эксперта мне в личку? После изучения мы его гарантированно уничтожим.
 

Да это связано именно с экспертом, простенький эксперт прошёл сразу:

2010.02.25 10:04:08 Experts Expert Son (AUDUSD,H4) loaded successfully.

Мне стыдно признаться, но я не понимаю "в личку". Дайте е-майл. 


 

 

Послал эксперт, если всё сделал правильно.

 

Мне стыдно признаться, но я не понимаю "в личку". Дайте е-майл. 

"В личку" - это послать Личное сообщение прямо на форуме. Советую почитать MQL5 Community - Памятка пользователя, там есть полезные вещи.
 
Послал эксперт, если всё сделал правильно.

Получил, ошибка подтвердилась. Разберемся, спасибо.
 

Спасибо за сообщение, ошибка исправлена. Ждите обновлений.

 

