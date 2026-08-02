Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 35): Разработка торговой системы на основе брейкер-блоков"
Здравствуйте,
. Я попробовал добавить общий файл, но он не отображается — то есть на графике ничего не происходит, и сделки не открываются. Прошу помочь с процессом исполнения.
Заранее благодарю.
. Я попробовал добавить общий файл, но он не отображается — то есть на графике ничего не происходит, и сделки не открываются. Прошу помочь с процессом исполнения.
Заранее благодарю.
Зачем публиковать тут разный отстой? Про стратегию можно сказать одно - псевдотрейдер зарабатывает клепанием статеек из серии:
— Если спросите, откуда эти сказки и легенды, я скажу вам, я отвечу — я их высосал из пальца!
1,6% совершенно случайного профита за 8 месяце, это конечно крутой результат!
— Если спросите, откуда эти сказки и легенды, я скажу вам, я отвечу — я их высосал из пальца!
1,6% совершенно случайного профита за 8 месяце, это конечно крутой результат!
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 35): Разработка торговой системы на основе брейкер-блоков:
Стратегия на основе брейкер-блоков определяет диапазоны консолидации, в которых цена движется в узком коридоре. После пробоя и импульсного движения формируются ордер-блоки; когда такие блоки инвалидируются, они превращаются в брейкер-блоки, которые можно использовать для торговли на ретесте. Стратегия использует возврат цены к этим зонам после существенного ухода от них и открывает сделки в направлении пробоя с заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Для наглядности зоны и сигналы отображаются на графике. Ниже показаны различные варианты брейкер-блоков.
Медвежий брейкер-блок:
Бычий брейкер-блок:
Сначала мы будем находить диапазоны консолидации по заданному количеству баров. Затем определим выход цены за границы диапазона и подтвердим импульсное движение по порогу, рассчитанному с использованием множителя. После этого реализуем подтверждение брейкер-блоков по свинговым точкам, открытие сделок при ретесте с настраиваемыми параметрами и динамическое отображение блоков, подписей и стрелок. Так мы получим систему для поиска и торговли возможностей, связанных с брейкер-блоками.
Автор: Allan Munene Mutiiria