Что случилось с показателем эквити в тестере?
Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.
И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?
Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.
И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?
Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.
И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?
У меня такая же лабуда в тестере у них
Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.
И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?
Совершенно верно писать самому, финам это точно не сделает. Я писал, вот здесь выкладывал.
Не хочется, конечно, самому.
Еще вот на такое набрёл: LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования - Статьи по MQL5
Может будет работать. Надо попробовать.
- 2016.06.23
- www.mql5.com
Не хочется, конечно, самому.
Еще вот на такое набрёл: LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования - Статьи по MQL5
Может будет работать. Надо попробовать.
А мой код уже не работает? Или не подходит?
Значит, запустил ту поделку, на которую давал ссылку. Получил следующий результат:
Т.е. явно херня рисуется.
Запустил Вашу разработку:
Здесь видно, что явно что-то близкое к тому, что мы привыкли видеть при нормальной работе тестера. Но, понятно, неудобства: не свечи, а сделки, плюс всё это картинкой, а не под графиком.
Финамовцы вообще отморозились. Прислали следующую картинку:
Типа, вот такой вот результат при таких вводных. Дескать, и что вас не устраивает?
Ну, очевидно, там вообще не понимают, что это за тестирование и как должны выглядеть его результаты.
Чего делать, ума не приложу.
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Подскажите, что это за беда с отображением кривой эквити в тестере (первая картинка) - невнятные дергания показателя "средства". А где старое доброе Balance/Equity как на второй картинке?