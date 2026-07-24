Что случилось с показателем эквити в тестере?

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Подскажите, что это за беда с отображением кривой эквити в тестере (первая картинка) - невнятные дергания показателя "средства". А где старое доброе Balance/Equity как на второй картинке?


Файлы:
err001.jpg  560 kb
err002.jpg  246 kb
 
Anton Polkovnikov:
Подскажите, что это за беда с отображением кривой эквити в тестере (первая картинка) - невнятные дергания показателя "средства". А где старое доброе Balance/Equity как на второй картинке?
Так на первой картинке у вас Финам, у них всегда так было.
 
Aleksandr Slavskii #:

Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.

И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?

 
Anton Polkovnikov #:

Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.

И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?

Хм. Попытка использовать дефолтный МТ5 от разработчика не удалась. При подключении к серверу Финама даёт кривые показания тестера, при подключении к демо-счетам Метатрейдер - нормальный. Мистика.
 
Anton Polkovnikov #:
Хм. Попытка использовать дефолтный МТ5 от разработчика не удалась. При подключении к серверу Финама даёт кривые показания тестера, при подключении к демо-счетам Метатрейдер - нормальный. Мистика.
не мистика, а просто кривые настройки у сервера финама. 
 
Anton Polkovnikov #:

Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.

И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?

У меня такая же лабуда в тестере у них

 
Anton Polkovnikov #:

Ну да, Финам. А разве это имеет какое-то отношение к интерфейсу тестера? Я ведь с таким же успехом могу скачать дефолтный МТ5 с сайта разработчика и там в подключении просто прописать сервера Финама.

И если да, то что теперь делать? Кастомный индикатор, показывающий Баланс?

Совершенно верно писать самому, финам это точно не сделает. Я писал, вот здесь выкладывал. 
 
Aleksandr Slavskii #:
Совершенно верно писать самому, финам это точно не сделает. Я писал, вот здесь выкладывал. 
Отправил запрос в их техподдержку. Позвонили, сказали, что приняли в работу. Посмотрим. 
Не хочется, конечно, самому.

Еще вот на такое набрёл: LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования - Статьи по MQL5
Может будет работать. Надо попробовать.
LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования
LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования
  • 2016.06.23
  • www.mql5.com
Как сделать тестирование более наглядным? Ответ прост: нужно использовать в тестере один или несколько индикаторов — тиковый индикатор, индикатор баланса и эквити, индикатор просадки и загрузки депозита. Это позволит визуально отслеживать или природу тиков, или изменение баланса и эквити, или просадку и загрузку депозита.
 
Anton Polkovnikov #:
Не хочется, конечно, самому.

Еще вот на такое набрёл: LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования - Статьи по MQL5
Может будет работать. Надо попробовать.
А мой код уже не работает? Или не подходит?
 
Aleksandr Slavskii #:
А мой код уже не работает? Или не подходит?
Еще не попробовал. Не у рабочего компа сейчас.
 
Aleksandr Slavskii #:
А мой код уже не работает? Или не подходит?

Значит, запустил ту поделку, на которую давал ссылку. Получил следующий результат:

Т.е. явно херня рисуется.


Запустил Вашу разработку:

Здесь видно, что явно что-то близкое к тому, что мы привыкли видеть при нормальной работе тестера. Но, понятно, неудобства: не свечи, а сделки, плюс всё это картинкой, а не под графиком.


Финамовцы вообще отморозились. Прислали следующую картинку:

Типа, вот такой вот результат при таких вводных. Дескать, и что вас не устраивает?
Ну, очевидно, там вообще не понимают, что это за тестирование и как должны выглядеть его результаты.

Чего делать, ума не приложу.

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