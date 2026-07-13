Термин: утечка данных

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Vitaliy Kuznetsov #:

Обязательная проверка утечек.

Не первый раз на этом сайте встречаю этот термин. Что имеется в виду?
 
fxsaber #:
Не первый раз на этом сайте встречаю этот термин. Что имеется в виду?

Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)

 
Абсолютно верно.

Я сам впервые услышал этот термин от чатботов полгода-год назад. Попросил проверить индикатор, не подглядывает ли он в будущее, на что чатбот ответил: "Есть критическая утечка...".

А сейчас - это главный враг всех чатботов, даже Клода Fable (но с ним у меня было один раз и то - он себя сам быстро поправил). 


Есть быстрое решение проблемы: попросить сразу написать советник. Но, иногда система настолько сложная, что переводить в совтеник долго и муторно, в результате чего полагаешься на чатбота, что у себя в питоне он "сделает симуляцию работы терминала как надо".

Нифига. Подглядывание в будущее может быть неявным: например, когда происходит преобразование всего датасета в признак (по типу нормализации, то есть, весь датасет используется как одно окно для какой-то операции, а затем этот факт в контексте чатбота "забывается" или не берётся во внимание), и в результате чего нейросети кормятся "будущими" данными в волк-форвард (который призван наоборот - проверять только прошлое скользащим окном). 

Или когда даёшь чатботу датасет с малым ТФ, а он его автоматом преобразует в другие ТФ старшего порядка, и это преобразоание может быть косяченным и смотреть в будущее. 


Совокупность всех форм заглядывания в будущее чатботы называют утечками. 
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)

Тогда это не про кодинг, а про вшивание ИИ-исследования в код.
 
Ivan Butko #:
Я сам впервые услышал этот термин от чатботов полгода-год назад. Попросил проверить индикатор, не подглядывает ли он в будущее, на что чатбот ответил: "Есть критическая утечка...".
Т.е. гпт сгаллюционировал, а Вы подхватили "термин" и в массы? 
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)

Это оригинально - использовать слово, значение которого не понимаеие. 
 
fxsaber #:
Тогда это не про кодинг, а про вшивание ИИ-исследования в код.
С одной стороны это кодинг в прямом смысле слова: происходит кодирование задумки. И, если кодирование логически ошибочное, то можно получить такой вот технически рабочий, но логически ошибочный результат. 

И само исследование может быть как на стороне ИИ (когда просишь его просто "Проведи исследвоание"), так и на стороне пользователя (когда просишь его реализовать конкретное твоё ТЗ). 

Например, я попросил его напистаь код на питоне по моему ТЗ, он его реализовал, я у себя запускаю питон, подключается МТ5, скачиваются котировки, запускается логика кода, а затем выдаётся граальный результат. 

С индикаторами и скриптами на метатрейдер та же беда может быть, могут индексацию перепутать и подсматривтаь в будущее. 

Советник - единственный непробиваемый верификатор "реальности". 
 
Sergey Gridnev #:
Т.е. гпт сгаллюционировал, а Вы подхватили "термин" и в массы? 
Повторяю ещё разок: ВСЕ чатботы при контексте "подсматривания в будущее" (явного-неявного) используют слово "у-т-е-ч-к-а". 

Например, даже если 2026 год использовался ОДИН раз как тест (НЕ валидация, а как форвард), то всё - чатбот при следующем этапе/шаге исследования/усоврешенствоаания прямо заявляет "Есть исследовательская утечка - форвард грязный, мы его уже просмотрели один раз". 
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Кто-то писал инсутрукции для того, чтобы код был максимально эффективным по токенам.

Похоже, дальнейшее развитие языков программирования (включая и языки между человек-LLM и LLM-LLM) целесообразно только для поднятия КПД-токенов.

По этой причине индустрия языков программирования, скорее всего, сильно замедлит свое развитие. Оффтоп, короче.

 
Sergey Gridnev #:
Это оригинально - использовать слово, значение которого не понимаеие. 

Забыли про интеллект? Или человек не способен понять новую информацию или термин?

Data Leakage — утечка данных (подглядывание в будущее, look-ahead bias)

Подробно в статье https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page1214#comment_60054914

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