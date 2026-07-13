Термин: утечка данных
Не первый раз на этом сайте встречаю этот термин. Что имеется в виду?
Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)
Я сам впервые услышал этот термин от чатботов полгода-год назад. Попросил проверить индикатор, не подглядывает ли он в будущее, на что чатбот ответил: "Есть критическая утечка...".
А сейчас - это главный враг всех чатботов, даже Клода Fable (но с ним у меня было один раз и то - он себя сам быстро поправил).
Есть быстрое решение проблемы: попросить сразу написать советник. Но, иногда система настолько сложная, что переводить в совтеник долго и муторно, в результате чего полагаешься на чатбота, что у себя в питоне он "сделает симуляцию работы терминала как надо".
Нифига. Подглядывание в будущее может быть неявным: например, когда происходит преобразование всего датасета в признак (по типу нормализации, то есть, весь датасет используется как одно окно для какой-то операции, а затем этот факт в контексте чатбота "забывается" или не берётся во внимание), и в результате чего нейросети кормятся "будущими" данными в волк-форвард (который призван наоборот - проверять только прошлое скользащим окном).
Или когда даёшь чатботу датасет с малым ТФ, а он его автоматом преобразует в другие ТФ старшего порядка, и это преобразоание может быть косяченным и смотреть в будущее.
Совокупность всех форм заглядывания в будущее чатботы называют утечками.
Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)
Нужно позвать Ivan Butko, чтобы он объяснил. Тоже увидел термин у него, понял так - в коде есть ошибка, которая делает из советника - грааль, но не на реале)
Тогда это не про кодинг, а про вшивание ИИ-исследования в код.
И само исследование может быть как на стороне ИИ (когда просишь его просто "Проведи исследвоание"), так и на стороне пользователя (когда просишь его реализовать конкретное твоё ТЗ).
Например, я попросил его напистаь код на питоне по моему ТЗ, он его реализовал, я у себя запускаю питон, подключается МТ5, скачиваются котировки, запускается логика кода, а затем выдаётся граальный результат.
С индикаторами и скриптами на метатрейдер та же беда может быть, могут индексацию перепутать и подсматривтаь в будущее.
Советник - единственный непробиваемый верификатор "реальности".
Т.е. гпт сгаллюционировал, а Вы подхватили "термин" и в массы?
Например, даже если 2026 год использовался ОДИН раз как тест (НЕ валидация, а как форвард), то всё - чатбот при следующем этапе/шаге исследования/усоврешенствоаания прямо заявляет "Есть исследовательская утечка - форвард грязный, мы его уже просмотрели один раз".
Кто-то писал инсутрукции для того, чтобы код был максимально эффективным по токенам.
Похоже, дальнейшее развитие языков программирования (включая и языки между человек-LLM и LLM-LLM) целесообразно только для поднятия КПД-токенов.
По этой причине индустрия языков программирования, скорее всего, сильно замедлит свое развитие. Оффтоп, короче.
Это оригинально - использовать слово, значение которого не понимаеие.
Забыли про интеллект? Или человек не способен понять новую информацию или термин?
Data Leakage — утечка данных (подглядывание в будущее, look-ahead bias)
Подробно в статье https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page1214#comment_60054914
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