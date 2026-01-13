SOS Нужна предыдущая версия Meta Trader 5 т.к. новая версия Meta Trader 5 не загружается на ПК с Windows 7 нет доступных обновлений от Microsoft.
Насчет Windows 7: вот некоторые анонсы, которые были в еще 2023 году -
Renat Fatkhullin, 2023.05.05 11:43
С учетом перехода на использование WebView2 компонентов для отображения HTML контента в MetaTrader 5, мы настоятельно рекомендуем всем:
- Переходить с Windows 7/8 на Windows 10 или Windows 11
- Обновлять Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
Банально, но повторю: обновления операционки категорически повышает ее стабильность и уменьшает количество ошибок любого запускаемого софта на ней.
К сожалению, мы начинаем урезать возможности терминалов под Windows 7. Больше никакого резона ее поддерживать нет.
Renat Fatkhullin, 2023.05.05 13:45
Все, что касается HTML отображений, будет отключено.Далее версии на Windows 7/8 перестанут обновляться и потом перестанут приниматься серверами.
Ошибка "точка входа в процедуру CreateFile2 не найдена" обычно означает, что приложение, которое вы пытаетесь запустить, использует более новую функцию Windows, чем доступно в вашей устаревшей системе (часто Windows 7 или более старые), так как CreateFile2 — это более новая функция, чем традиционная CreateFile. Для решения проблемы вам, скорее всего, потребуются актуальные обновления для Windows (KB2533623, KB2506137), а также возможно, установка соответствующих пакетов Microsoft Visual C++ Redistributable, так как проблема часто связана с отсутствием обновлений в системе., KB2506137
