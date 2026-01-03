Freelance
Мне обязательно в этот момент иметь деньги на балансе ? Или я могу создать заказ и пополнить баланс после проверки выполненной работы ?
Для создания заказа пополнять баланс не надо.
После создания заказа вы обсуждаете стоимость -- и когда с разработчиком договоритесь, то при подтверждении ТЗ надо будет пополнить баланс.
Деньги остаются у вас до тех пор пока вы не проверите и сами не подтвердите, что работы выполнена.
ВАЖНО: Пополняйте баланс не более чем на требуемую сумму, т.к. есть особенности с обратным выводом незаработанных на ресурсе средств.
При подтверждении работы деньги блокируются. до этого обсуждайте и уточняйте у исполнителя. Однин смысл ^
Если меня не устроит выполнение заказа исполнителем, при отмене заказа, mql берет какую то комиссию за отмененный заказ ?
Берет ли mql комиссию , за выполненный заказ фрилансером ?Если да то какой процент ?
На сервисе Фриланс ваш заказ по вашему заданию будет выполнен.
Что не устраивает заказчика: советник не зарабатывает, то есть полностью соответствует заданию, но работает в убыток.
Именно это и не устраивает заказчика.
Вы из-за этого пункта заранее планируете отменить работу?
