Добрый день, такой вопрос если я создаю в разделе Freelance, заказ на написание торгового робота МТ4-5


Мне обязательно в этот момент иметь деньги на балансе ? Или я могу создать заказ и пополнить баланс после проверки выполненной работы ?
 
NationalW:
Для создания заказа пополнять баланс не надо.

После создания заказа вы обсуждаете стоимость -- и когда с разработчиком договоритесь, то при подтверждении ТЗ надо будет пополнить баланс.

Деньги остаются у вас до тех пор пока вы не проверите и сами не подтвердите, что работы выполнена.

ВАЖНО: Пополняйте баланс не более чем на требуемую сумму, т.к. есть особенности с обратным выводом незаработанных на ресурсе средств.

 

При подтверждении работы деньги блокируются. до этого обсуждайте и уточняйте у исполнителя. Однин смысл ^

 

ответы на ваши вопросы есть в правилах фриланса https://www.mql5.com/ru/job/rules
 
Вы вообще пробовали читать правила фриланса пред тем как задавать вопросы? https://www.mql5.com/ru/job/rules
Если меня не устроит выполнение заказа исполнителем, при отмене заказа, mql берет какую то комиссию за отмененный заказ ? 

Берет ли mql комиссию , за выполненный заказ фрилансером ?

Если да то какой процент ?

На сервисе Фриланс ваш заказ по вашему заданию будет выполнен. 

Что не устраивает заказчика: советник не зарабатывает, то есть полностью соответствует заданию, но работает в убыток.

Именно это и не устраивает заказчика.

Вы из-за этого пункта заранее планируете отменить работу? 

