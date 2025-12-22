Замкнутый круг с поддержкой
10 дней назад заморозили операции по снятию денег, сегодня написали для окончания проверки нужно связаться со службой поддержки в Сервисдеск. Там кнопка новой заявки тупо не работает. Куда писать? И как закончить проверку?
- Как связаться с СП, если бан?
- С проблемами советников не куда обращаться
- Как достучаться до поддержки?
