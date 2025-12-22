Замкнутый круг с поддержкой

Новый комментарий
 
10 дней назад заморозили операции по снятию денег, сегодня написали для окончания проверки нужно связаться со службой поддержки в Сервисдеск. Там кнопка новой заявки тупо не работает. Куда писать? И как закончить проверку? 
 
Зашел через VPS c ПК.
 
И без VPS тоже работает.....Не знаю что там было....Главное решилось.
Новый комментарий