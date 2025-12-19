Как связаться со службой поддержки?

Заблокировали вывод средств под предлогом проверки. Хотя кроме одного сигнала ничего не продаю, аккаунтов других не имею, ничего не рекламирую. Посмотрел по форму у других как то все быстро проверил ось, у меня уже неделя прошла. С поддержкой не могу связаться через сервисдеск, форма обращения не открывается. Куда писать подскажите люди добрые
 
RUSLAN KUZNETSOV:
С поддержкой не могу связаться через сервисдеск, форма обращения не открывается.


@Sergey Golubev Говорите, эта проблема в единиц?

 

К сожалению, эта проблема, как уже было сказано, связана с использованием внешнего сервиса для чат-бота chatbot.com. Похоже, что доступ к нему с определённых локаций IP-адресов ограничивается самим сервисом. Если вы заходите на главную страницу сервиса и видите примерно такую картину:


то будет работать и чат-бот на сайте mql5.com.

Если же при заходе на сайт сервиса у вас будет что-то такое:


то на mql5.com чат-бот работать не будет.

При изменении способа доступа в сеть доступ снова есть:


 

Не работает Сервисдеск

Sergey Golubev, 2025.11.18 10:34

Я сообщил в сервис деск об этой проблеме (так как от англоязычных пользователей тоже есть жалобы).

Пока посоветовали делать так:
Подождать немного (примерно 30-40 секунд) от загрузки страницы с кнопкой до нажатия на кнопку (то есть - загрузили страницу "Контакты и обращения" и ждем 30-40 секунд, и только потом нажимаем на кнопку).

Так как шрифты грузятся очень медленно, а они только начинают грузиться только при полной загрузке страницы с кнопкой.

Проверить практически это не могу, так как у меня все работает.


 
Как контактировать с сервис-деском (как сделать так, чтобы бот предложил написал в сервис-деск - чтобы создать тикет там):
Sergey Golubev #:

Спасибо, попробую отпишусь
