Как связаться со службой поддержки?
С поддержкой не могу связаться через сервисдеск, форма обращения не открывается.
@Sergey Golubev Говорите, эта проблема в единиц?
К сожалению, эта проблема, как уже было сказано, связана с использованием внешнего сервиса для чат-бота chatbot.com. Похоже, что доступ к нему с определённых локаций IP-адресов ограничивается самим сервисом. Если вы заходите на главную страницу сервиса и видите примерно такую картину:
то будет работать и чат-бот на сайте mql5.com.
Если же при заходе на сайт сервиса у вас будет что-то такое:
то на mql5.com чат-бот работать не будет.
При изменении способа доступа в сеть доступ снова есть:
Sergey Golubev, 2025.11.18 10:34
Sergey Golubev, 2025.11.18 10:34
Я сообщил в сервис деск об этой проблеме (так как от англоязычных пользователей тоже есть жалобы).
Пока посоветовали делать так:
Подождать немного (примерно 30-40 секунд) от загрузки страницы с кнопкой до нажатия на кнопку (то есть - загрузили страницу "Контакты и обращения" и ждем 30-40 секунд, и только потом нажимаем на кнопку).
Так как шрифты грузятся очень медленно, а они только начинают грузиться только при полной загрузке страницы с кнопкой.
-----------------
Проверить практически это не могу, так как у меня все работает.
- 2025.10.16
