Обсуждение статьи "Торговый инструментарий MQL5 (Часть 8): Внедрение и использование EX5-библиотеки для управления историей в коде"
Здравствуйте, автор, спасибо за ваш код. Вы тестировали его производительность? Насколько быстро он работает при большом количестве заказов?
Здравствуйте, Хини, спасибо за интерес к статье. Она быстрая, так как возвращает результаты запросов за миллисекунды даже при работе с большим количеством исторических ордеров, но это зависит от скорости вашего компьютера.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Торговый инструментарий MQL5 (Часть 8): Внедрение и использование EX5-библиотеки для управления историей в коде:
В предыдущих статьях я подробно рассказал о разработке надежной и всеобъемлющей EX5-библиотеки для управления историей сделок, предназначенной для оптимизации взаимодействия с историей сделок в MetaTrader 5. Эта мощная библиотека позволяет без труда сканировать, извлекать, сортировать, классифицировать и фильтровать все типы истории сделок — будь то закрытые позиции, отложенные ордера или история сделок — непосредственно из вашего аккаунта MetaTrader 5. Опираясь на этот опыт, данная статья делает заключительный шаг, показывая, как эффективно интегрировать библиотеку History Manager в ваши проекты MQL5.
Я подробно расскажу о функциях, доступных в EX5-библиотеке, с четкими пояснениями и практическими примерами. Эти примеры из реальной жизни не только помогут вам понять, как работает каждая функция, но и продемонстрируют, как применять их в ваших торговых стратегиях или аналитических инструментах. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, стремящимся улучшить свои навыки программирования, или опытным разработчиком, желающим оптимизировать свой рабочий процесс, это руководство предоставит вам знания и инструменты для использования всего потенциала библиотеки History Manager. К концу этой статьи вы сможете уверенно внедрить эту универсальную библиотеку и начать использовать ее возможности для более эффективного управления историей сделок, чем когда-либо прежде.
Автор: Wanateki Solutions LTD