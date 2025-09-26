Визуализация в тестировщике
В тестировщике МТ5 перестала работать визуализация исторических данных всех последующих за октябрьскими фьючерсов на газ ("Ожидание обновления"). Последние загружающиеся это октябрьские (NGV5 и NRV5) . В чем может быть причина ? На остальные инструменты все нормально.
Все работает, котировки на графике рисует, отсутствуют исторические данные и актуальные котировки только в тестировщике.На любом другом инструменте, кроме фьючерсов на газ, визуализация нормальная.
