Перестали работать агенты. 

В чем может быть дело?

Из-за новой версии МТ5 или это локальная проблема?


 

Агенты. Обновление MQL5 от февраля 2019.

Renat Fatkhullin, 2019.02.28 11:50

Мы отключили тесты по реальным тикам в клауде, так как это этот режим генерирует сотни гигабайт трафика почти под каждую задачу.

Мы пересмотрим формулу ценообразования и тогда наверное включим назад.

 
В службах состояние "Облако" статус отключено, это текущая проблема связанная отключением тиковых расчетов или проблема настройки?
 
Farkhat Guzairov:
Сегодня починили клауд систему, агенты должны начать получать задания в полную силу.

Попробуйте перезапустить агентов. Если не включатся, то приложите их логи, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

Спасибо за оперативный ответ, прилагаю логи агентов и лог менеджера.

Файлы:
Testet.png  62 kb
20190302.log  4 kb
20190302.log  4 kb
20190302.log  5 kb
 
Renat Fatkhullin:

Сегодня агенты заработали без перезапуска. Спасибо за оперативность. А сотни гигабайт в упакованном каталоге на HDD не напрягают.

 
У меня к сожалению, агенты все еще не видят облако, доступ к облаку как то индивидуально настраивается?  Служебный трафик с моего хоста до облака вижу, но статус агентов не меняется.




 
Обновился до билда 2007, вроде как в профиле один агент появился, но в самом приложении, состояние облака все в том же статусе.
 
Все вроде как поднялись агенты. 
 

Наверное проблема только у меня, во вкладке "Агенты" моего профиля, в писках активных агентов не числиться не один, последнее время активности от 07.03. Состояние агентов на текущий момент:

Так должно быть?

 
Farkhat Guzairov:

Примерно 1000 заданий в сутки на 40000 агентов - проблема у всех.

