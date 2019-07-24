Перестали работать агенты
Агенты. Обновление MQL5 от февраля 2019.
Renat Fatkhullin, 2019.02.28 11:50Мы отключили тесты по реальным тикам в клауде, так как это этот режим генерирует сотни гигабайт трафика почти под каждую задачу.
В службах состояние "Облако" статус отключено, это текущая проблема связанная отключением тиковых расчетов или проблема настройки?
Сегодня починили клауд систему, агенты должны начать получать задания в полную силу.
Попробуйте перезапустить агентов. Если не включатся, то приложите их логи, пожалуйста.
Спасибо за оперативный ответ, прилагаю логи агентов и лог менеджера.
Сегодня починили клауд систему, агенты должны начать получать задания в полную силу.
Попробуйте перезапустить агентов. Если не включатся, то приложите их логи, пожалуйста.
Сегодня агенты заработали без перезапуска. Спасибо за оперативность. А сотни гигабайт в упакованном каталоге на HDD не напрягают.
Наверное проблема только у меня, во вкладке "Агенты" моего профиля, в писках активных агентов не числиться не один, последнее время активности от 07.03. Состояние агентов на текущий момент:
Так должно быть?
Примерно 1000 заданий в сутки на 40000 агентов - проблема у всех.
Перестали работать агенты.
В чем может быть дело?
Из-за новой версии МТ5 или это локальная проблема?