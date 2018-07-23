Советник, который я написал три месяца назад, сейчас не может пройти тестирование стратегии, но два или три месяца назад он работал отлично!!! - страница 3
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Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
angevoyageur, 2014.02.11 17:59
Здравствуйте,
Пожалуйста, используйте кнопку SRC при размещении кода. Спасибо.
В этот раз я отредактировал его для вас.
привет
отправка ордера работает на демо счете, но на реальном счете не работает(2014.11.30 18:21:00.062 55 (اخابر,D1) BuyA: ошибка 4756, retcode = 10006)
Почему вы используете такую нотацию, это трудно понять:
использую это вместо этого:
Кстати, в любом случае это работает для меня.
Мне жаль.
пожалуйста, проверьте этот скрипт и укажите мне мою ошибку:
Мне жаль.
пожалуйста, проверьте этот скрипт и укажите мне мою ошибку:
Это работает для меня. Я использовал TadbirTrader-Server для тестирования.
у вас реальный счет или проверка на демо-счете?!!!
Только на демо-счете.
P.S: Извините, я упустил момент, что это работает на демо-счете для вас тоже.
Какое значение возвращается на ваш реальный счет через :
у меня работает в демо-версии,
может это ограничение сервера?
у меня работает в демо-версии,
может это ограничение сервера?
Очевидно, есть что-то, что ограничивает вас в размещении этого отложенного ордера. Возможно, какие-то другие настройки для этого инструмента на реальном счете (см. мое предыдущее сообщение).
Ошибка 10006 : запрос отклонен - не очень полезное сообщение. Сколько раз вы пытались выставить этот ордер?
Текущие Bid/Ask/Last на демо-счете составляют 2638/2652/2640, на реальном счете они такие же?
Очевидно, есть что-то, что ограничивает вас в размещении этого отложенного ордера. Возможно, какие-то другие настройки для этого символа на реальном счете (см. мое предыдущее сообщение).
Ошибка 10006 : запрос отклонен - не очень полезное сообщение. Сколько раз вы пытались выставить этот ордер?
Текущие Bid/Ask/Last на демо-счете составляют 2638/2652/2640, на реальном счете они такие же?
спасибо за ответ
Я прикрепляю картинку свойств символа
если это не поможет, скажите мне: где вставить печатный ордер в мой код?
спасибо за ответ
Я прикрепляю картинку свойств символа
Если это не поможет, скажите мне: где вставить порядок печати в мой код?
Я не могу понять, почему это не работает.
Вы можете попробовать еще раз, сейчас? Это все еще не работает?