И снова этот парный трейдинг.Идея для торговой стратегии. - страница 2

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Alexey Gureyev #:
Можно одновременно открыть четыре позиции. И считать их по магикам. Например, buy по eurusd и  sell по gbpusd с магиком 111 и зеркально sell по eurusd и buy по gbpusd с магиком 222. И по прибыли закрывать позиции с одинаковым магиком. Теоретически даже просадки не будет, ну только спред+комиссия

Идея интересная.Надо попробовать. 

 
Есть уже написанный советник но для МТ4.Как прогнать по истории не знаю.
 
Alexey Gureyev #:
Можно одновременно открыть четыре позиции. И считать их по магикам. Например, buy по eurusd и  sell по gbpusd с магиком 111 и зеркально sell по eurusd и buy по gbpusd с магиком 222. И по прибыли закрывать позиции с одинаковым магиком. Теоретически даже просадки не будет, ну только спред+комиссия

Это торговля по монетке.

Открылись, по прибыли пару закрыли, а где подтверждение того, что закрыли не рано и дальнейшее расхождение не продолжитсz?

Понимаете, тут вся загвоздка в том, что торгуем по сути eurusd gbpusd = eurgbp, только при этом отдаём 2 спреда, и в случае переноса через ночь - 2 свопа.

Куда идёт пара, туда идёт и расхождение.

Ваше предложение равносильно торговле локами по eurgbp, и не правильно раскрытый замок - капец депозиту.

С таким успехом можно торговать eurgbp по системе усреднения - ушла цена против - открываем позицию против движения с ожидание отката и выходом в маленький плюс.

Это давно съедено и забыто.

 

Парный трейдинг в чистом виде:


 
Dmi3 #:

Парный трейдинг в чистом виде:



Красивый тестерный результат. А спорим, реального нет?!! ))

 
Бросил йету идею с парным традингом, чересчур много заморочек. Что работает действительно - это понимание индикаторов и цены на различных таймфреймах и принцип невозможности, а также логика кукла на очень сильных уровнях и чудо клапам. Как не крути, а упрешься в  число ПИ. 
 
Stepan Moiseev #:


Красивый тестерный результат.

Пока не возможно оценить данную стратегию - слишком МАЛО данных для анализа...

Положительно отношусь к долговременным тестам стратегии, так как это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант проверки стратегии на надежность...

 

Идеи и заморочки с "парным трейдингом" выходят от представления торговли как

то есть что все пары торгуются (колеблются) независимо .

Но это не так. В приведённом графе сумма любого цикла в любой момент = 0 (и минус спреды даже)

то есть всё гораздо менее красиво:

ВСЕ ТОРГУЮТСЯ ПО USD

 
AUD/NZD/CAD/JPY/CHF в комбинациях: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD) и тд
 
Maxim Kuznetsov #:


то есть всё гораздо менее красиво:

ВСЕ ТОРГУЮТСЯ ПО USD

по идее можно поступить примерно как Виталий: убрать из торговли бакс и фунт, оставшееся разбить по географическим(сессионным) рынкам и с полученными группами {CAD} - {EUR CHF} - {AUD NZD JPY} что-то придумывать :-) EUR под вопросом, Виталий вот убрал. Для амер.сессии/зоны стоит добавить местный биржевой индекс, CAD явно недостаточен. 

группы интересны тем что торгуются в разное время и примерно соответсвуют переносу денег по овернайт (например в томный австралийский вечер у их банков есть смысл сбросить излишки AUD или наоборот набрать ради учётной ставки)

соовсем не парный трейдинг как его подразумевают, но задействуются несколько валют и фактор реального времени

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