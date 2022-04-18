И снова этот парный трейдинг.Идея для торговой стратегии. - страница 2
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Можно одновременно открыть четыре позиции. И считать их по магикам. Например, buy по eurusd и sell по gbpusd с магиком 111 и зеркально sell по eurusd и buy по gbpusd с магиком 222. И по прибыли закрывать позиции с одинаковым магиком. Теоретически даже просадки не будет, ну только спред+комиссия
Идея интересная.Надо попробовать.
Можно одновременно открыть четыре позиции. И считать их по магикам. Например, buy по eurusd и sell по gbpusd с магиком 111 и зеркально sell по eurusd и buy по gbpusd с магиком 222. И по прибыли закрывать позиции с одинаковым магиком. Теоретически даже просадки не будет, ну только спред+комиссия
Это торговля по монетке.
Открылись, по прибыли пару закрыли, а где подтверждение того, что закрыли не рано и дальнейшее расхождение не продолжитсz?
Понимаете, тут вся загвоздка в том, что торгуем по сути eurusd gbpusd = eurgbp, только при этом отдаём 2 спреда, и в случае переноса через ночь - 2 свопа.
Куда идёт пара, туда идёт и расхождение.
Ваше предложение равносильно торговле локами по eurgbp, и не правильно раскрытый замок - капец депозиту.
С таким успехом можно торговать eurgbp по системе усреднения - ушла цена против - открываем позицию против движения с ожидание отката и выходом в маленький плюс.
Это давно съедено и забыто.
Парный трейдинг в чистом виде:
Парный трейдинг в чистом виде:
Красивый тестерный результат. А спорим, реального нет?!! ))
Красивый тестерный результат.
Пока не возможно оценить данную стратегию - слишком МАЛО данных для анализа...
Положительно отношусь к долговременным тестам стратегии, так как это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант проверки стратегии на надежность...
Идеи и заморочки с "парным трейдингом" выходят от представления торговли как
то есть что все пары торгуются (колеблются) независимо .
Но это не так. В приведённом графе сумма любого цикла в любой момент = 0 (и минус спреды даже)
то есть всё гораздо менее красиво:
ВСЕ ТОРГУЮТСЯ ПО USD
то есть всё гораздо менее красиво:
ВСЕ ТОРГУЮТСЯ ПО USD
по идее можно поступить примерно как Виталий: убрать из торговли бакс и фунт, оставшееся разбить по географическим(сессионным) рынкам и с полученными группами {CAD} - {EUR CHF} - {AUD NZD JPY} что-то придумывать :-) EUR под вопросом, Виталий вот убрал. Для амер.сессии/зоны стоит добавить местный биржевой индекс, CAD явно недостаточен.
группы интересны тем что торгуются в разное время и примерно соответсвуют переносу денег по овернайт (например в томный австралийский вечер у их банков есть смысл сбросить излишки AUD или наоборот набрать ради учётной ставки)
соовсем не парный трейдинг как его подразумевают, но задействуются несколько валют и фактор реального времени