Чудеса терминала МТ4.
Как забить Журнал и диск в придачу?
Если нет интернет соединения, то безобидный вызов функции ChartSetSymbolPeriod() заставит вас перегрузить терминал. Как минимум...
Пример:
void OnStart()
{
//---
ENUM_TIMEFRAMES CurrentTF=(ENUM_TIMEFRAMES)Period();
Print ("Current TF:",StringSubstr(EnumToString(CurrentTF),7));
if (!IsConnected())
{Print ("No connected!");
if (!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(), CurrentTF)) Print ("Err reinit: ",GetLastError());
}
}
Результат - непрерывное логирование.
И так до восстановления связи или завершения работы терминала.
Вывод: в МТ4 проверяйте наличие соединения перед сменой символа или тайфрейма. Пока разработчики не исправят...
Уже не знаю - будут ли?
Как забить Журнал и диск в придачу?
Если нет интернет соединения, то безобидный вызов функции ChartSetSymbolPeriod() заставит вас перегрузить терминал. Как минимум...
Пример:
...
Результат - непрерывное логирование.
И так до восстановления связи или завершения работы терминала.
Вывод: в МТ4 проверяйте наличие соединения перед сменой символа или тайфрейма. Пока разработчики не исправят...
Уже не знаю - будут ли?
Не смотрю журнал после длительных обрывов связи, но терминал после этого зависает конкретно.
Вот оно что, наверное логами перегружен.
Понаблюдаю
P.S. ChartSetSymbolPeriod срабатывает по таймеру раз в N-минут
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Пользуюсь терминалом МТ4 уже второй десяток лет, но такого не было ни когда. После каждого нового открытия терминала у меня не отображаются ни какие панели. Терминал имеет вот такой вид:
Как видите, нет ни панелей инструментов, ни подокна открытых сделок. А как всё было? С чего всё началось?
В очередной момент я прокрутил историю на каком-то из графиков назад, затем начал клавишами управления курсором + время от времени клавишами Home и End прогонял график цен в начало и в конец. Поскольку у меня внешняя клавиатура, а эта группа клавиш собрана в одном месте, я кнопки нажимал практически вслепую. В очередной момент я случайно задел какую-то кнопку, находящуюся рядом. Может какую-то из функциональных, или другую, не видел. Но у меня внезапно терминал перешёл в такой режим отображения, как на скриншоте.
Первое, что я подумал, что это что-то вроде полноэкранного режима в браузере, который вызывается кнопками F10, F11, F12 - где как. Я не стал экспериментировать, анажал Вид - Панели инструментов... и поставил галочки на нужных панелях - просто вернул терминал в первоначальный вид. Вернул поработал да и закрыл как обычно. Следующий запуск терминала - и у меня снова нет панелей. Я снова вызываю их через Вид - Панели инструментов. И так цикл. В каком бы состоянии ни находился МТ4 перед закрытием, после запуска приходится панели вызывать по-новой.
У меня такое ощущение, что где-то в недрах настроек слетела опция "Запоминать состояние окон и панелей". Ни чего подобного я в настройках не нашёл. Может кто-то знает, куда нужно ткнуть, где поставить галку, чтоб всё вернулось к тому состоянию, которое у терминала после инсталляции? Или нужно снести терминал и переинсталлировать его?