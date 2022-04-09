Чудеса терминала МТ4.

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Пользуюсь терминалом МТ4 уже второй десяток лет, но такого не было ни когда. После каждого нового открытия терминала у меня не отображаются ни какие панели. Терминал имеет вот такой вид:

Терминал

Как видите, нет ни панелей инструментов, ни подокна открытых сделок. А как всё было? С чего всё началось?

В очередной момент я прокрутил историю на каком-то из графиков назад, затем начал клавишами управления курсором + время от времени клавишами Home и End прогонял график цен в начало и в конец. Поскольку у меня внешняя клавиатура, а эта группа клавиш собрана в одном месте, я кнопки нажимал практически вслепую. В очередной момент я случайно задел какую-то кнопку, находящуюся рядом. Может какую-то из функциональных, или другую, не видел. Но у меня внезапно терминал перешёл в такой режим отображения, как на скриншоте.

Первое, что я подумал, что это что-то вроде полноэкранного режима в браузере, который вызывается кнопками F10, F11, F12 - где как. Я не стал экспериментировать, анажал Вид - Панели инструментов... и поставил галочки на нужных панелях - просто вернул терминал в первоначальный вид. Вернул поработал да и закрыл как обычно. Следующий запуск терминала - и у меня снова нет панелей. Я снова вызываю их через Вид - Панели инструментов. И так цикл. В каком бы состоянии ни находился МТ4 перед закрытием, после запуска приходится панели вызывать по-новой.

У меня такое ощущение, что где-то в недрах настроек слетела опция "Запоминать состояние окон и панелей". Ни чего подобного я в настройках не нашёл. Может кто-то знает, куда нужно ткнуть, где поставить галку, чтоб всё вернулось к тому состоянию, которое у терминала после инсталляции? Или нужно снести терминал и переинсталлировать его?

 
Попробуйте выключить полноэкранный режим через F11.
 
MetaQuotes #:
Попробуйте выключить полноэкранный режим через F11.

Хыыы, сенькью, вернулось всё в норму :)))))

 

Как забить Журнал и диск в придачу?

Если нет интернет соединения, то безобидный вызов функции ChartSetSymbolPeriod() заставит вас перегрузить терминал. Как минимум...

Пример:

void OnStart()

 {

//---

  ENUM_TIMEFRAMES  CurrentTF=(ENUM_TIMEFRAMES)Period();

  Print ("Current TF:",StringSubstr(EnumToString(CurrentTF),7));

  if (!IsConnected()) 

   {Print ("No connected!");

   if (!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(), CurrentTF)) Print ("Err reinit: ",GetLastError());

   }    

  }


Результат - непрерывное логирование.



И так до восстановления связи или завершения работы терминала.

Вывод: в МТ4 проверяйте наличие соединения перед сменой символа или тайфрейма. Пока разработчики не исправят...

Уже не знаю - будут ли?

 
Mikhail Dovbakh #:

Как забить Журнал и диск в придачу?

...

Спасибо, конечно, но зачем мне это? Я о другом спросил. Ответ получил, поблагодарил. Ответом доволен. Как бы ни чего больше не требуется ;)

 
Mikhail Dovbakh #:

Как забить Журнал и диск в придачу?

Если нет интернет соединения, то безобидный вызов функции ChartSetSymbolPeriod() заставит вас перегрузить терминал. Как минимум...

Пример:

...

Результат - непрерывное логирование.



И так до восстановления связи или завершения работы терминала.

Вывод: в МТ4 проверяйте наличие соединения перед сменой символа или тайфрейма. Пока разработчики не исправят...

Уже не знаю - будут ли?

Не смотрю журнал после длительных обрывов связи, но терминал после этого зависает конкретно.

Вот оно что, наверное логами перегружен.

Понаблюдаю

P.S. ChartSetSymbolPeriod срабатывает по таймеру раз в N-минут

 
@Mikhail Dovbakh Ага, дошло-таки до меня. Хороший совет. Спасибо.
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