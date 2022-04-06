Неужели все VPS зависают раз в несколько месяцев?
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..
неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..
И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?
Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?
ну очень давно не встречал, чтобы VDS "зависла".
падать, конечно падали..и перезагрузки без предупреждений тоже бывали
фризы бывают (то есть дикие тормоза)- это добрый виндовс начинает "дисковые операции в своём хозяйстве" и сжирает лимиты.
Рецепт: после завершения настройки и водружения нужного софта отключать "индексацию файлов", запрещать автоматическую загрузку и установку обновлений. (можно даже остановить соотв.службу)
Процедуру обновлений проводить руками в выходные.
Рекомендуем использовать Windows Core версии операционки, где и ресурсов больше и тормозов меньше.
Скоро выпустим статью про быструю и правильную настройку Windows Core версий для запуска MetaTrader 4/MetaTrader 5.
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..
неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..
И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?
Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?
Есть такие VPS. Когда-то перепробовал с десяток разных. В итоге, лет 6-7 назад сделал окончательный выбор.
Именно зависаний не было ни разу. Года 3-4 назад были внеплановые перезагрузки системы.
Винда 2012. До этого у них была 2008. Вот на ней и были перезагрузки. С 2012-й пока ни разу проблем не возникало.
Видимо, в вашем случае дело не в софте.
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..
неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..
И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?
Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?
Пользуюсь VPS уже более 3 лет. Зависаний не было ни разу при минимально необходимой конфигурации, цены демократичные. Винда 2012. Ссылку кинул в личку, по настройкам дам один совет если нужно.
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
никак.
совету "при изменении конфигурации выйти-войти" чёрти сколько лет и он единственно надёжный.
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
да эта проблема достала.. чтобы справиться с ней нужно сохранять профиль и тогда если вдруг были открыты сделки на счёте шаблон позволит советникам их подхватить.
всякий раз изменяя настройки на всякий случай нужно сохранять профиль
лучше всего сделать так.. сохранить свой профиль а все остальные удалить и тогда при перезагрузке должен загрузиться только один профиль который есть
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
зависаний не было.. а что значит внезапная перезагрузка? если она осуществляется вами , то внезапной её не назовёшь)
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Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..
неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..
И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?
Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?