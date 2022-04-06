Неужели все VPS зависают раз в несколько месяцев?

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Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..

неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..

И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?

Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?
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Pavel Malyshko:
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..

неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..

И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?

Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?

ну очень давно не встречал, чтобы VDS "зависла".

падать, конечно падали..и перезагрузки без предупреждений тоже бывали

фризы бывают (то есть дикие тормоза)- это добрый виндовс начинает "дисковые операции в своём хозяйстве" и сжирает лимиты.

Рецепт: после завершения настройки и водружения нужного софта отключать "индексацию файлов", запрещать автоматическую загрузку и установку обновлений. (можно даже остановить соотв.службу)

Процедуру обновлений проводить руками в выходные. 

 

Рекомендуем использовать Windows Core версии операционки, где и ресурсов больше и тормозов меньше.

Скоро выпустим статью про быструю и правильную настройку Windows Core версий для запуска MetaTrader 4/MetaTrader 5.

 
Pavel Malyshko:
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..

неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..

И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?

Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?

Есть такие VPS. Когда-то перепробовал с десяток разных. В итоге, лет 6-7 назад сделал окончательный выбор.

Именно зависаний не было ни разу. Года 3-4 назад были внеплановые перезагрузки системы.

Винда 2012. До этого у них была 2008. Вот на ней и были перезагрузки. С 2012-й пока ни разу проблем не возникало.

Видимо, в вашем случае дело не в софте.

 
MetaQuotes #:

Рекомендуем использовать Windows Core версии операционки, где и ресурсов больше и тормозов меньше.

Скоро выпустим статью про быструю и правильную настройку Windows Core версий для запуска MetaTrader 4/MetaTrader 5.

А как вообще без гуя юзать МТ4/5 ?!

 
Pavel Malyshko:
Давно пользуюсь VPS разных компаний.. VPS не перегружаю всегда 50% по ядрам и оперативки свободно..
Но раз в 2-4 меcяца разные VPS зависают.. ладно , когда ты находишься рядом.. но когда ты спишь и зависание происходит ночью..

неужели выход это использовать только свой персональный компьютер? в поддержке не могут ничем помочь в разных конторах..
разумеется не идёт речи о рекламе каких либо контор..

И хочется спросить неужели есть такие VPS , которыми вы пользуетесь непрерывно более полугода и чтобы они не зависали намертво?

Может какая-то винда более стабильна в работе чем 2012?

Пользуюсь VPS уже более 3 лет. Зависаний не было ни разу при минимально необходимой конфигурации, цены демократичные. Винда 2012. Ссылку кинул в личку, по настройкам дам один совет если нужно.

 
Зависаний "намертво" не было ни разу. Самопроизвольная перезагрузка - примерно раз в год. Винда 2008.
 
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
Может кто знает, как заставить МТ принудительно сохранить конфигурацию? Кроме как закрыть его и снова запустить?
 
secret #:
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
Может кто знает, как заставить МТ принудительно сохранить конфигурацию? Кроме как закрыть его и снова запустить?

никак. 

совету "при изменении конфигурации выйти-войти" чёрти сколько лет и он единственно надёжный. 

 
secret #:
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.
Может кто знает, как заставить МТ принудительно сохранить конфигурацию? Кроме как закрыть его и снова запустить?

да эта проблема достала.. чтобы справиться с ней нужно сохранять профиль и тогда если вдруг были открыты сделки на счёте шаблон позволит советникам их подхватить.
всякий раз изменяя настройки на всякий случай нужно сохранять профиль



лучше всего сделать так.. сохранить свой профиль а все остальные удалить и тогда при перезагрузке должен загрузиться только один профиль который есть

 
secret #:
И кстати, после внезапной перезагрузки vps МТ восстанавливает не текущую конфигурацию, а старую, которая была сохранена при предыдущем закрытии МТ.

зависаний не было.. а что значит внезапная перезагрузка? если она осуществляется вами , то внезапной её не назовёшь)

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